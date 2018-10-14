Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

Сегодня Россия обыграла Турцию.

Сборная России сегодня обыграла Турцию (2:0). «Бомбардир» выделил главные моменты этой встречи:

• Защитники отлично подключаются к атакам нашей команды. Особенно это видно при стандартных положениях. Наглядный пример – забитый гол. В первом моменте Джикия пробил в штангу. Второй момент – Нойштедтер хорошо сыграл на отскоке (защитник забил в десятом матче за национальную команду).

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

• Пока сборная нормально переживает уход Игоря Акинфеева. В двух матчах ворота нашей команды защищал Гилерме, и в двух матчах кипер ни разу не пропустил. В одном моменте голкипер здорово выручил после опасного рикошета.

• Александр Головин играет более открыто, приезжая в национальную команду. В «Монако» Головин сосредоточен на контроле центра поля. В сборной Черчесов позволяет ему уходить дальше к воротам противника, организуя момента как для себя, так и для партнеров. Правда, иногда Головин заигрывается, попадает в офсайды и мешает партнерам забивать (момент, когда мяч в конце встречи летел на Черышева, а Головин, находясь в офсайде, прервал опасную атаку).

• В сборной хорошо взаимодействуют линии. Защита уверенно контактирует с центром поля, фланги (Ионов, Кузяев) классно откликаются на пасы из глубины. Дзюба находится в режиме свободного забега, постоянно предлагая себя партнерам для передачи.

• Станислав Черчесов экспериментирует со схемой прямо во время игры. Иногда расстановка 4+2+3+1 менялись на 4+3+3. В последней десятиминутке на поле вышел Камболов. Таким образом, сборная перестроилась на схему с пятью защитниками.

• Сборная чаще атакует флангами. Три ярких момента во втором тайме. Первый – навес на Дзюбу, нападающий пробил чуть выше ворот. Второй – Газинский откликнулся на передачу Ионова, ударил головой, но мяч зафиксировал Синан Болат. Третий – Головин убежал по правому флангу, отдал пас на Черышева, итог – сборная забила второй мяч.

• Денис Черышев крайне результативно выходит на замены. За последние полгода в сборной он забил пять мячей. Три из них – после выхода на замену.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

• Кажется, сборная научилась нормально играть с равными соперниками и теми, кто слабее. Со шведами был неплохой футбол, но не хватило реализации. В матче с Турцией наша сборная идеально реализовала все свои моменты. При этом, в игре с турками наша команда атаковала вплоть до самой последней минуты, даже когда счет был 2:0.

• Сборной удалось сохранить положительную атмосферу вокруг себя. На игру с Турицей пришли больше 33 тысячи зрителей, болельщики без конца штурмуют Артему Дзюбу и других игроков просьбами о селфи.