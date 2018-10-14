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    • Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует


    4.1
    Голосов: 12
    14.10.2018 20:55
    Сегодня Россия обыграла Турцию.

    Сборная России сегодня обыграла Турцию (2:0). «Бомбардир» выделил главные моменты этой встречи:

    • Защитники отлично подключаются к атакам нашей команды. Особенно это видно при стандартных положениях. Наглядный пример – забитый гол. В первом моменте Джикия пробил в штангу. Второй момент – Нойштедтер хорошо сыграл на отскоке (защитник забил в десятом матче за национальную команду).

    • Пока сборная нормально переживает уход Игоря Акинфеева. В двух матчах ворота нашей команды защищал Гилерме, и в двух матчах кипер ни разу не пропустил. В одном моменте голкипер здорово выручил после опасного рикошета.

    • Александр Головин играет более открыто, приезжая в национальную команду. В «Монако» Головин сосредоточен на контроле центра поля. В сборной Черчесов позволяет ему уходить дальше к воротам противника, организуя момента как для себя, так и для партнеров. Правда, иногда Головин заигрывается, попадает в офсайды и мешает партнерам забивать (момент, когда мяч в конце встречи летел на Черышева, а Головин, находясь в офсайде, прервал опасную атаку).

    • В сборной хорошо взаимодействуют линии. Защита уверенно контактирует с центром поля, фланги (Ионов, Кузяев) классно откликаются на пасы из глубины. Дзюба находится в режиме свободного забега, постоянно предлагая себя партнерам для передачи.

    • Станислав Черчесов экспериментирует со схемой прямо во время игры. Иногда расстановка 4+2+3+1 менялись на 4+3+3. В последней десятиминутке на поле вышел Камболов. Таким образом, сборная перестроилась на схему с пятью защитниками.

    • Сборная чаще атакует флангами. Три ярких момента во втором тайме. Первый – навес на Дзюбу, нападающий пробил чуть выше ворот. Второй – Газинский откликнулся на передачу Ионова, ударил головой, но мяч зафиксировал Синан Болат. Третий – Головин убежал по правому флангу, отдал пас на Черышева, итог – сборная забила второй мяч.

    • Денис Черышев крайне результативно выходит на замены. За последние полгода в сборной он забил пять мячей. Три из них – после выхода на замену.

    • Кажется, сборная научилась нормально играть с равными соперниками и теми, кто слабее. Со шведами был неплохой футбол, но не хватило реализации. В матче с Турцией наша сборная идеально реализовала все свои моменты. При этом, в игре с турками наша команда атаковала вплоть до самой последней минуты, даже когда счет был 2:0.

    • Сборной удалось сохранить положительную атмосферу вокруг себя. На игру с Турицей пришли больше 33 тысячи зрителей, болельщики без конца штурмуют Артему Дзюбу и других игроков просьбами о селфи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер сборной России
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 12
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +25058

      bset 16 октября 2018, 10:02

      Черчесов - средний тренер. В который раз это показывает, что нам не столько мастеровитый тренер нужен, сколько дисциплина и эмоции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 октября 2018, 01:30

      Да, довольна, такая сборная мне нравится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 15 октября 2018, 11:15

      Нормальную команду создал Стас.....симпотная.боевита...и есть куда расти и прибавлять и возраст игроков позволяет ещё расти....Удачи и побед!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > slavutiq70 15 октября 2018, 22:14

      И не "автобус".....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2018, 09:14

      Дожили мы с вами (молодое поколение) до тех времён, когда можно быть уверенным в сборной России. После ЧМ и хорошего старта в ЛН, я ни капли не сомневался, что наши дома победят. Ещё и в сухую получилось. Браво! Так держать.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 15 октября 2018, 09:11

      Хорошо сыграли. Счет должен был быть больше. Много моментов в контратаках растранжирили. Очень понравилась игра в обороне, самоотдача чувствовалась. Удачи нам и в дальнейшем!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Yuriy_Shahta 15 октября 2018, 09:51

      Да уж... Головин запорол 1 на 1,+ Ионов не был во вне игры, добивание и гол был бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 15 октября 2018, 08:17

      я так пони маю в случае двух побед первое место занимает швецыя?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > спанчес 15 октября 2018, 09:12

      Ну если они 2 раза победят, а мы 2 раза проиграем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Дима Цэ 15 октября 2018, 09:13

      упс, мы проиграем одну. Поправка

      0
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > спанчес 15 октября 2018, 09:40

      17 ноября Шведы в Турции играют.А 20.11.Мы с ними в Швеции.Если они выиграют обе игры ,то у нас с ними будет по 7 очков.А за счёт победы над нами они займут 1место.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Дима Цэ 17 октября 2018, 10:18

      ну да если шведы два раза победят то мы уже эту одну игру не выиграем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > спанчес 17 октября 2018, 10:23

      ЛОГИЧНО)

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 15 октября 2018, 08:10

      Здорово. Два раза обыграть турок, где есть индивидуально сильные игроки, это супер. Действительно, приятно смотреть на нашу команду!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3023

      Dgad 15 октября 2018, 07:51

      Приятно смотреть на игру нашей сборной, игроки выкладываются по полной, играют в свое удовольствие, и главное есть игра. Если так и дальше пойдет то скоро и Германию накрячим)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 15 октября 2018, 07:03

      Эх,как же это смогли без кокорина и мамаева?!

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 октября 2018, 06:48

      на нашу сборную приятно смотреть стало

      2
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