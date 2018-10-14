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    Какой вы футболист?

    Черышев: «Гол Турции? После паса просто ногу удачно получилось подставить»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (0:2).

    «На скамейке запасных у меня нервов побольше было, чем на поле. Нам помог первый гол Нойштедтера, еще были моменты забить в первом тайме, но не получилось.

    Слава богу, что я смог забить второй мяч и принести победу команде. Я находился в нужный момент в нужном месте, после паса партнера просто ногу удачно получилось подставить», – сказал Черышев.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 23:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 15 октября 2018, 22:25

      Скромняга....

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:47

      Такое бывает - мяч отскакивает непредсказуемо ,главное что бы не в свои ворота.

      2
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 15 октября 2018, 08:26

      Если это просто, научи остальных.

      1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 15 октября 2018, 07:02

      Почаще так подставляй !

      1
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      Рейтинг: +2453

      docndoc 15 октября 2018, 03:32

      Вот что за ноги такие!... Есть же игроки - что ни гол, то красавчик..

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      Рейтинг: +76

      Гатчина 15 октября 2018, 01:25

      нога нормального футболиста знает как надо,это тренированность.У меня бы вря д ли получилось

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 октября 2018, 00:06

      Мячик с отскоком шёл. Забил мастерски!

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