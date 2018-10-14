Черышев: «Гол Турции? После паса просто ногу удачно получилось подставить»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (0:2).

«На скамейке запасных у меня нервов побольше было, чем на поле. Нам помог первый гол Нойштедтера, еще были моменты забить в первом тайме, но не получилось.

Слава богу, что я смог забить второй мяч и принести победу команде. Я находился в нужный момент в нужном месте, после паса партнера просто ногу удачно получилось подставить», – сказал Черышев.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует