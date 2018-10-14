Лига наций. Россия обыграла Турцию, Нойштедтер и Черышев забили голы

Сборная России обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций со счетом 2:0.

Счет открыл защитник Роман Нойштедтер на 20-й минуте встречи. Это его первый гол за сборную.

Второй мяч забил полузащитник Денис Черышев на 78-й минуте.

Лига наций. Лига В. Группа 2. 4-й тур

Россия – Турция – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нойштедтер, 20; 2:0 – Черышев, 78.

Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.

Турция: Болат, Азиз, Сeюнджю, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Текдемир (Озкан, 62), Йокушлу, Озьякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Ундер, Тосун.

Предупреждения: Головин, 55 – Калдырым, 37; Тосун, 54.

Турнирная таблица Лиги наций

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует