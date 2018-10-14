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    Какой вы футболист?

    Лига наций. Россия обыграла Турцию, Нойштедтер и Черышев забили голы

    Сборная России обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций со счетом 2:0.

    Счет открыл защитник Роман Нойштедтер на 20-й минуте встречи. Это его первый гол за сборную.

    Второй мяч забил полузащитник Денис Черышев на 78-й минуте.

    Лига наций. Лига В. Группа 2. 4-й тур

    Россия – Турция – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нойштедтер, 20; 2:0 – Черышев, 78.

    Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.

    Турция: Болат, Азиз, Сeюнджю, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Текдемир (Озкан, 62), Йокушлу, Озьякуп (Малли, 84), Чалханоглу, Ундер, Тосун.

    Предупреждения: Головин, 55 – Калдырым, 37; Тосун, 54.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2018 20:53
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +246

      RLoko 15 октября 2018, 09:25

      Хорошо сыграли, но есть еще, что подтянуть.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 октября 2018, 09:07

      результат есть,вот только теряются ребята при подходе к штрафной соперника

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2018, 08:36

      Радостные результаты нашей сборной!

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 15 октября 2018, 08:05

      Если я правильно разобрался в регламенте Лиги наций, то в перспективе вполне реальны стыковые матчи Россия - Украина. Что пожалуй намного круче борьбы Хабиба с Макгрегором. Представляю ажиотаж... Если что-то путаю, поправьте, плиз...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ЮНик 15 октября 2018, 08:10

      Не дадут играть такой паре ,однозначно.А матч был бы то что надо,какие там хабибы и макгрегоры.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > александр п 15 октября 2018, 08:12

      Ну либо на нейтральном поле

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Дима Цэ 15 октября 2018, 08:14

      Так и на нейтральном майданутые драки устроят.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > александр п 15 октября 2018, 08:18

      МОГУТ

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Дима Цэ 15 октября 2018, 08:19

      Не сами они конечно,а те кто за ниточки дёргает.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 октября 2018, 08:00

      Давно не припомню такой серии у сборной ,три победы и одна ничья,при достаточно живой игре.Соперники конечно не топ.Но раньше и таких не могли обыграть.Только не надо думать ,что результаты появились благодаря лимиту,как уже заявляли некоторые недалёкие функционеры.Пол-команды стали футболистами не в России,и не имеют никакого отношения к нашей системе подготовки.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > александр п 15 октября 2018, 08:13

      Не скажи. Что шведы, что турки нашего уровня команды! Подбор игроков у них хороший

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Дима Цэ 15 октября 2018, 08:18

      К топ-сборным не одна из этих сборных не относится.У меня возникло ощущение что у звёзд мирового футбола пропал интерес к играм сборных,соответственно пропала мотивация.Уровень клубного футбола на порядок выше и деньги все там.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > александр п 15 октября 2018, 08:19

      ну так это хорошо))) Все положили, а наши включились)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Дима Цэ 15 октября 2018, 09:02

      Это хорошо только для тех ,кто ничего не понимает в футболе.А таких большинство.Будут радоваться как когда то совки победам сборной СССР по хоккею .

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 15 октября 2018, 06:27

      Молодцы играют хорошо приятно смотреть

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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 октября 2018, 05:35

      Молодцы, шансы увеличились перейти рангом по выше... Игра с сильными соперниками даст нам понять насколько сборная Черчесова играет хорошо с топ- командами

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      Рейтинг: +4469

      Snek 15 октября 2018, 04:15

      Турция на мой взгляд сейчас никакая, к слову совсем, они пытаются играть в атакующий футбол, не могут при этом ничего создать...
      Наши играли в обычный футбол, который привил Черчесов, сидим в обороне и ждём чуда... Со Швецией так не прокатило, чуда не пришло, а соответственно пошли сами в атаку, но буде правым отмечу, что в атаки мы не лучше турков играем. Мало обостряем, мало толку с комбинаций выходит, хотя позитивный факт, что сборная пытается играть в комбинационный футбол в одно касание, пока плоды это не приносит, НО, вспомним ЦСКА, который был самым беспомощным на старте РПЛ, а сейчас смотрится с одной из самых приличных атак. В общем прогресс есть, должны появиться и результаты.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Snek 15 октября 2018, 08:32

      Команды играют так как им позволяют соперники,раз у турков у турков ничего не получалось,значит наши хорошо сыграли в обороне.Ещё норвежский тренер ,забыл его фамилию,который нашумел лет 15 назад со своей сборной ,заметил ,что 90% голов забивается либо с контратак ,либо со стандартов.Так что позиционные атаки сейчас ничего по большому счёту не решают.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 15 октября 2018, 01:24

      HOPM

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 октября 2018, 00:25

      победе рад но... на этих мудаков не ставьте деньги,они все ставки просирают!

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