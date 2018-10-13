Варга: «Назначение Анри главным тренером «Монако» – позитивная новость для Головина»

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что приход Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако» положительно скажется на роли в команде российского полузащитника Александра Головина.

Сегодня француз подписал контракт с монегасками, сменив Леонарду Жардима.

«Это первая самостоятельная работа Анри. Но я хорошо знаком с ним. Он достоин такого шанса. На поле и за его пределами он всегда был думающим, он серьeзно относится к футболу. Хорошо занимался аналитикой на телевидении. Будем ждать с нетерпением, что из этого выйдет. Его имя и имидж сможет сработать. Надеюсь, получится так же успешно, как было у Гвардиолы в «Барселоне».

Что это значит для Головина? Это позитивная новость для Александра. Анри – воспитанник Венгера, а Венгеру Головин очень нравился. Я, кстати, думал, что Арсен станет тренером Головина. Знаю, что Венгер был одним из кандидатов на пост тренера «Монако». Для Головина назначение Анри – плюс. Француз был креативным игроком, поэтому для россиянина это хорошая новость», – сказал Варга.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в пяти матчах «Монако», отметившись одной голевой передачей.