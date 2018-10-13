«Челси» готов заплатить около 23 миллионов за нового Пирло

Сразу вспоминаю Белотти за 100 млн. И где он, сколько он теперь стоит? Новые Пирло, Месси, Иньесты и Марадоны станут новыми тогда, когда станут, если станут, а короновать любого зелёного, но перспективного игрока - это лишнее, зато на руку агенту и клубу, этого не отнять.
«Челси» готов заплатить около 23 миллиона евро за полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали.
18-летним футболистом, которого уже окрестили «новым Пирло», интересуются многие клубы Серии А. По словам агента итальянца, в их числе «Милан», «Ювентус», «Рома», «Наполи» и «Сампдория».
«Челси» направил скаутов наблюдать за Тонали в матче седьмого тура Сери В с «Падовой» (4:1), в котором он сделал две голевые передачи.
Тонали входил в состав сборной Италии U-19, которая летом дошла до финала чемпионата Европы.