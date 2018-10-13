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    Какой вы футболист?

    «Челси» готов заплатить около 23 миллионов за нового Пирло

    «Челси» готов заплатить около 23 миллиона евро за полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали.

    18-летним футболистом, которого уже окрестили «новым Пирло», интересуются многие клубы Серии А. По словам агента итальянца, в их числе «Милан», «Ювентус», «Рома», «Наполи» и «Сампдория».

    «Челси» направил скаутов наблюдать за Тонали в матче седьмого тура Сери В с «Падовой» (4:1), в котором он сделал две голевые передачи.

    Тонали входил в состав сборной Италии U-19, которая летом дошла до финала чемпионата Европы.

    Источник: Football Italia

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    13.10.2018 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 октября 2018, 18:18

      Сразу вспоминаю Белотти за 100 млн. И где он, сколько он теперь стоит? Новые Пирло, Месси, Иньесты и Марадоны станут новыми тогда, когда станут, если станут, а короновать любого зелёного, но перспективного игрока - это лишнее, зато на руку агенту и клубу, этого не отнять.

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