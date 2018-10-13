«Челси» готов заплатить около 23 миллионов за нового Пирло

«Челси» готов заплатить около 23 миллиона евро за полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали.

18-летним футболистом, которого уже окрестили «новым Пирло», интересуются многие клубы Серии А. По словам агента итальянца, в их числе «Милан», «Ювентус», «Рома», «Наполи» и «Сампдория».

«Челси» направил скаутов наблюдать за Тонали в матче седьмого тура Сери В с «Падовой» (4:1), в котором он сделал две голевые передачи.

Тонали входил в состав сборной Италии U-19, которая летом дошла до финала чемпионата Европы.