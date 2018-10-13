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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гаттузо: «Все хотели бы поиграть с Месси и Роналду, но я выделю Модрича»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо ответил на вопрос о лучших игроках современности.

    «С кем бы я хотел поиграть в одной команде? Все обычно называют Роналду или Месси, но я выделю Модрича.

    Игроки оборонительного плана? В свое время я восхищался сильными физически футболистами вроде Давидса, Пола Инса или Денниса Уайза (11 лет в «Челси» – прим. «Бомбардира»). Из современных выделил бы Погба и Матюиди.

    Кто из актеров сыграл бы меня? Мне нравится, как ведет себя Роберт Де Ниро. То, как он разговаривает. Он даже немного похож на меня», – цитирует 40-летнего итальянца Calciomercato.

    Напомним, вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии Лука Модрич получил приз лучшему футболисту турнира. 33-летний хавбек также номинирован на «Золотой мяч» от France Football.

    После семи туров чемпионата Италии «россонери» под руководством Гаттузо занимают 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Calciomercato

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    13.10.2018 01:00
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