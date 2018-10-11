Динияр Билялетдинов: «Драка дракой, но возмущает орава, которая находилась вокруг Кокорина и Мамаева»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что шокирован инцидентом с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Безусловно шокирован. Со всеми нами много чего бывает и нам всем есть, о чем жалеть в жизни, но чтобы настолько! Это уже перебор. Если же отбросить в сторону эмоции, понятно, что есть правовая часть, эмоциональная и трудовая. Эти части надо разделить. Не нужно только двоих человек винить в произошедшем. Надо во всем разобраться. Там были и подстрекатели – ребята, которые крутились рядом. Вместо того чтобы вразумить своих известных товарищей, они только подливали масло в огонь.

Друзья в такие моменты и проверяются. Они должны были охладить пыл товарища, а не вместе с ним что-то делать. Думаю, клубы сами разберутся, общественность – тоже.

Я давно знаю Кокорина. В детстве мяч пинали в «Локомотиве» на тренировочном поле. Я его помню маленьким, когда он еще был в школе «Локо». Мы с ним не раз пересекались. Нормальный адекватный парень. Но это было давно. Сейчас я не знаю, в каком состоянии человек. Виделись с ним сто лет назад.

Алкоголь всему виной? Скорее всего, так и есть. Я по кадрам видел, что с его стороны была несвойственная агрессия вперемешку с улыбкой. Это признак какого-то неадекватного состояния. Не знаю… Алкоголь – это отягчающее вину обстоятельство? Я все понимаю, драка дракой, но меня возмущает орава, которая находилась вокруг ребят. Друзей надо выбирать понадежнее. Друзья – это не те, с кем ты выпиваешь бутылочку и веселишься, а с кем по жизни будет правильно и комфортно», – сказал Билялетдинов.

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