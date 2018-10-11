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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Динияр Билялетдинов: «Драка дракой, но возмущает орава, которая находилась вокруг Кокорина и Мамаева»

    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что шокирован инцидентом с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    «Безусловно шокирован. Со всеми нами много чего бывает и нам всем есть, о чем жалеть в жизни, но чтобы настолько! Это уже перебор. Если же отбросить в сторону эмоции, понятно, что есть правовая часть, эмоциональная и трудовая. Эти части надо разделить. Не нужно только двоих человек винить в произошедшем. Надо во всем разобраться. Там были и подстрекатели – ребята, которые крутились рядом. Вместо того чтобы вразумить своих известных товарищей, они только подливали масло в огонь.

    Друзья в такие моменты и проверяются. Они должны были охладить пыл товарища, а не вместе с ним что-то делать. Думаю, клубы сами разберутся, общественность – тоже.

    Я давно знаю Кокорина. В детстве мяч пинали в «Локомотиве» на тренировочном поле. Я его помню маленьким, когда он еще был в школе «Локо». Мы с ним не раз пересекались. Нормальный адекватный парень. Но это было давно. Сейчас я не знаю, в каком состоянии человек. Виделись с ним сто лет назад.

    Алкоголь всему виной? Скорее всего, так и есть. Я по кадрам видел, что с его стороны была несвойственная агрессия вперемешку с улыбкой. Это признак какого-то неадекватного состояния. Не знаю… Алкоголь – это отягчающее вину обстоятельство? Я все понимаю, драка дракой, но меня возмущает орава, которая находилась вокруг ребят. Друзей надо выбирать понадежнее. Друзья – это не те, с кем ты выпиваешь бутылочку и веселишься, а с кем по жизни будет правильно и комфортно», – сказал Билялетдинов.

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    Источник: Советский спорт

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    11.10.2018 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:07

      С такой оравой лучше совершать свои "геройские" подвиги.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 11 октября 2018, 12:05

      Возмущает орава, которая с ними? А кто они без оравы? Без стада этого быдла они, не устроили бы всего того, что натворили. И удивляет еще одна деталь, чтобы прошвырнуться по увеселительным заведениям надо обязательно ехать в Москву, в Питере эти заведения отсутствуют? Это спланированная акция, помахать кулаками не в своей деревне, а нагрянуть в соседнюю. И всю эту толпу привезли с собой Кокорин и Мамаев, как телохранителей, чтобы не отхватить случайно люлей. А дальше, все, как по писаному, чему даже не приходится удивляться.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 11:50

      По тексту вроде верно,а по сути-подмена понятий и оправдание другарей по Высоцкому : "...без протокола...чему нас учит семья и школа?".

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:42

      Жаль, что многие об этом задумываются после совершения преступления. Хотя поговорку все знают : " Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты"...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:51

      Скажи мне,сколько выпил лишнего,и я скажу тебе статью УК...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 11 октября 2018, 12:00

      Корпоративная этика и солидарность присутствует, безусловно. Можно и так перефразировать, добавив :" Скажи мне с кем ты пьёшь и что, и скажу тебе диагноз"... Я тоже не трезвенник, но мне алкоголь разум не мутил никогда. А им до моего стажа пития ещё жить и жить...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 11 октября 2018, 19:49

      Я уже в том возрасте, что давно за свои слова отвечаю и знаю, что такое алкоголь как пьющий и как человек с высшим медицинским образованием. То, что абсолютное большинство творит в состоянии алкогольного опьянения, трезвым им и в голову не придёт. Но есть и такие двуногие, что в любом состоянии они на всё способны.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:41

      Событыльники всегда найдутся, хряпнуть на халяву со знаменитостью. Вот там провокатор и находился. Следствие, разумеется, никого не найдет. И пойдут лучшие футболисты России по этапу, как когда-то Эдуард Стрельцов. Но то были сталинские времена, а что изменилось-то собственно?

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