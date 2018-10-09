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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Милевский: «Уважаю Кокорина и Мамаева как футболистов»

    Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал инциденты с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8-го октября футболисты подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей «Первого канала».

    «Конечно, я уважаю Александра и Павла как футболистов. Рад, что Кокорин выздоровел и снова здорово играет за «Зенит». Частенько смотрю матчи петербуржцев. Саша с Дзюбой – классные нападающие. Но нельзя вернуть назад то, что произошло в кофейне. Как это возможно?

    Целый день появляются новые видеозаписи и новые моменты того самого утра. Но на видео, которое посмотрело уже миллионы людей, заметно, что Саша берет стул и лупасит этого Пака (чиновника Минпромторга – прим. «Бомбардира»).

    Я там не был, поэтому не могу знать, из-за чего все это началось. И, если честно, не хочу вникать в эту ситуацию. Это не мое дело. Мы живем в 21-м веке, везде есть камеры видеонаблюдения, везде снимают, после чего сливают записи в интернет. Еще раз повторю, что это не мое дело. В Москве есть кому разобраться», – сказал Милевский.

    По двум инцидентам возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Больше подробностей – в материалах редакции «Бомбардира».

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

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    Источник: Матч ТВ

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    09.10.2018 23:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:19

      Милевский всегда отличался своими скандальными историями.

      1
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      Рейтинг: +24

      gag[dd] 10 октября 2018, 08:49

      Милевский такая же закидушка просто)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 10 октября 2018, 08:02

      главный алкаш проснулся

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 10 октября 2018, 06:59

      Миля? Я ожидал услышать: - " понять и простить"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 октября 2018, 00:42

      Ты такой же долб...б

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 октября 2018, 00:00

      Хватит связывать эти имена с футболом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 октября 2018, 23:58

      Алкаш алкаша уважает наверняка

      3
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 9 октября 2018, 23:41

      Алкаш своих защищает

      4
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 9 октября 2018, 23:33

      ну ты то их точно поймешь))

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 октября 2018, 23:25

      Дегенератам-ублюдкам, беспредельщикам кокорину и мамаеву - Тюрьма.
      Прокуратура - Смотри внимательно, эти уроды должны сидеть в тюрьме!

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