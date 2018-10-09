Милевский: «Уважаю Кокорина и Мамаева как футболистов»

Милевский всегда отличался своими скандальными историями.
Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал инциденты с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8-го октября футболисты подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей «Первого канала».
«Конечно, я уважаю Александра и Павла как футболистов. Рад, что Кокорин выздоровел и снова здорово играет за «Зенит». Частенько смотрю матчи петербуржцев. Саша с Дзюбой – классные нападающие. Но нельзя вернуть назад то, что произошло в кофейне. Как это возможно?
Целый день появляются новые видеозаписи и новые моменты того самого утра. Но на видео, которое посмотрело уже миллионы людей, заметно, что Саша берет стул и лупасит этого Пака (чиновника Минпромторга – прим. «Бомбардира»).
Я там не был, поэтому не могу знать, из-за чего все это началось. И, если честно, не хочу вникать в эту ситуацию. Это не мое дело. Мы живем в 21-м веке, везде есть камеры видеонаблюдения, везде снимают, после чего сливают записи в интернет. Еще раз повторю, что это не мое дело. В Москве есть кому разобраться», – сказал Милевский.
По двум инцидентам возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Больше подробностей – в материалах редакции «Бомбардира».
«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева
Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше
История Кокорина – трагедия для всех нас
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву