«Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины положенной квоты билетов

«Рейнджерс» выделил для болельщиков «Спартака» лишь 1001 билет на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.

По регламенту УЕФА, принимающая сторона обязаны выделить гостям 5% мест от общей вместимости стадиона. Арена «Айброкс» вмещает 50 тысяч зрителей.

«Шотландский «Рейнджерс» выделил «Спартаку» всего лишь 1001 билет в гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона.

«Рейнджерс» ссылается на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. «Спартак» до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать.

Такая же история и с матчем с венским «Рапидом», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится в Глазго 25 октября.