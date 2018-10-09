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    Какой вы футболист?

    «Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины положенной квоты билетов

    «Рейнджерс» выделил для болельщиков «Спартака» лишь 1001 билет на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы.

    По регламенту УЕФА, принимающая сторона обязаны выделить гостям 5% мест от общей вместимости стадиона. Арена «Айброкс» вмещает 50 тысяч зрителей.

    «Шотландский «Рейнджерс» выделил «Спартаку» всего лишь 1001 билет в гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона.

    «Рейнджерс» ссылается на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. «Спартак» до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать.

    Такая же история и с матчем с венским «Рапидом», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится в Глазго 25 октября.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2018 18:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +46

      kingoffam 11 октября 2018, 18:18

      А можно в ответке вообще скоттам выделить 100 билетов.

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 октября 2018, 08:50

      Собственно говоря, ничего не мешает и нам сослаться на правоохранительные органы. Ни одни шотландцы такие "умные".

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:12

      Надо предъявить претензии в УЕФА.

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 10 октября 2018, 08:58

      техническое поражение им, за нарушение регламента :)

      2
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 9 октября 2018, 23:47

      Наши если захотят, и с местными не плохо чувствовать себя будут)
      А так, я думаю как раз 1000 и собирается)

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 октября 2018, 22:25

      Думаю, верное решение. Зачем терять в продажах билетов, когда гостевой сектор может остаться полупустым, ведь посещаемость домашних матчей Рейнджерс почти всегда 100%...

      -2
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 9 октября 2018, 21:37

      ********,- они и в шотландии ********.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 21:04

      А что мешает нам этих хитропопых также отфутболить ?
      Пусть пишут потом хоть в Спортлото.
      А заодно УЕФа поводить по губам чтоб в следующий раз неповадно было.

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 октября 2018, 20:31

      не хрен тогда их сюда пускать

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 октября 2018, 19:50

      Толерантная еуропа!!! Явная дискриминация!

      5
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