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    Какой вы футболист?

    Моуринью попросил руководство «МЮ» купить двух защитников из Италии

    В ближайшее зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» попытается усилить свою оборонительную линию двумя игроками итальянской Серии А.

    О таком усилении попросил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который уже обратился к руководству клуба. Среди наиболее вероятных кандидатов называются два футболиста Серии А – Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).

    Первый оценивается в 85 миллионов евро. Ранее в его услугах проявляла заинтересованность «Барселона». Стоимость Романьоли составляет 40 миллионов евро.

    Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» работал над трансферами Джерома Боатенга («Бавария»), Диего Година («Атлетико») и Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм»), но ни один из данных вариантов осуществить не удалось.

    Источник: Football Italia

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    09.10.2018 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 12 октября 2018, 12:01

      Руки прочь от Шкриньяра!

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:16

      Для начала надо дождаться зимнего ТО.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2018, 13:56

      Какого х..я Маур до сих пор в МЮ? Неужели до сих пор не ясно, что с ним ничего не светит? Его антифутбол до..бал в конец! Матч с Ньюкаслом, это чудесное исключение, которое бывает раз в год. Не более. Философия Маура, как он сам неоднократно в последнее время заявлял это - как можно быстрее "убить игру"! Разве об этом грезят все болельщики и игроки? Нах..й Маура. Туда же и Вудворда, который второго тренера подряд берёт без анализа его игровой концепции и человеческих качеств, а потом ссыкует его уволить из-за неустойки, с которой он сам же и накосячил.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 12:01

      Чем дольше Маур в "МЮ", тем больше трата денег без толку...

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 октября 2018, 11:30

      не надо никого для маура покупать, игры в МЮ как не было так и не будет!

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