Моуринью попросил руководство «МЮ» купить двух защитников из Италии

В ближайшее зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» попытается усилить свою оборонительную линию двумя игроками итальянской Серии А.

О таком усилении попросил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который уже обратился к руководству клуба. Среди наиболее вероятных кандидатов называются два футболиста Серии А – Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).

Первый оценивается в 85 миллионов евро. Ранее в его услугах проявляла заинтересованность «Барселона». Стоимость Романьоли составляет 40 миллионов евро.

Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» работал над трансферами Джерома Боатенга («Бавария»), Диего Година («Атлетико») и Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм»), но ни один из данных вариантов осуществить не удалось.