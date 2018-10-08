ХК «Авангард»: «Подскажите кафе в Москве. Есть варианты, «Зенит», «Краснодар»?»

Мля теперь это гомно мусолить будут пару месяцев.................
Пресс-служба хоккейного «Авангарда» отреагировала на новость об избиении Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака.
По информации Mash, мужчины конфликтовали в московском ресторане.
«Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе.
Есть варианты, «Зенит», «Краснодар»?» – говорится в сообщении.
Ранее журналист Василий Уткин назвал новость заказной.
Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве