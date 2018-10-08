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    Какой вы футболист?

    ХК «Авангард»: «Подскажите кафе в Москве. Есть варианты, «Зенит», «Краснодар»?»

    Пресс-служба хоккейного «Авангарда» отреагировала на новость об избиении Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака.

    По информации Mash, мужчины конфликтовали в московском ресторане.

    «Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе.

    Есть варианты, «Зенит», «Краснодар»?» – говорится в сообщении.

    Ранее журналист Василий Уткин назвал новость заказной.

    Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 18:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 октября 2018, 00:02

      Мля теперь это гомно мусолить будут пару месяцев.................

      0
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 8 октября 2018, 19:58

      Только кофе можно и дома попить, а в кафе как раз и ходят, чтобы посидеть в шумной компании.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 18:55

      Как бы вам хоккеисты СКА не накидали, храбрецы, блин.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 18:44

      Увидели рожу косую и в кулаки. Нормально!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 октября 2018, 18:34

      Какое дело тем,кто впереди планеты всей в хоккее..?
      На клюшку пас,сильней удар..
      Я с вас ху..ею.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 октября 2018, 18:04

      Ну вот и бомбануло!!!Вселенский срач на просторах интернета начался!!!Без всяких доказательств,прошу заметить)))Кто-то хайпанул!))А именно телеграм-канал Mash!!))

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