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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Новость о Кокорине и Мамаеве похожа на заказуху»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Дениса Пака.

    «Что-то с Кокориным и Мамаевым не нравится мне новость. Наверняка что-то произошло, и парочка взрывная. Но сообщение какое-то... такое. И «в компании», и то ли пьяные, то ли под наркотиками – как показалось очевидцам... И чиновник, которого следует опасаться, в качестве адресата «избиения». То есть редакция-то знает чиновника (Золотов?!! Простите...)

    Пока похоже на заказуху. Я таким новостям больше доверяю, когда они со ссылкой на МВД или с видео. Может, это и появится, тогда и обсудим.

    А пока очень вероятно, что повздорили с каким-нибудь г*внистым чиновником. Скорее всего, сыном еще более г*внистого чиновника, потому что в избиение двоими футболистами не ровесника я вообще не поверю. Наверное, пара синяков.

    А теперь начинается «я вам покажу». В любом случае новость или заказная, или написана кретином и выглядит как заказная, с явной преференцией к одной из сторон конфликта. Милиции нет, один, значит, завтракающий завсегдатай, а другие,»кажется», обкуренные.

    Источник информации вообще не указан (сам пострадавший? Сотрудники кафе? А речь о событиях утра, времени прошло полдня), да и публикует Маsh.

    Удар наносится исключительно по репутации. Не я один знаю, как и почем это при желании можно сделать. Надо подождать. Что-то я думаю, нет там положительных героев, и ставлю на срач спортсменов с золотой молодежью!» – написал журналист.

    Телеграм-канал Mash позиционирует себя как источник инсайдерской информации.

    Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Источник: Telegram

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    08.10.2018 17:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12

      malex1951 9 октября 2018, 15:05

      Скорее всего Уткин прав, уж больно фальшиво всё это выглядит. какой резон Кокорину портить себе репутацию, когда он только начал играть после травмы. Да и напрашивается мысль, не пытаются ли нас отвлечь от проблем с пенсионной реформой, очень уж скоординированно всё выглядит. Да и заодно всем покажут, что чиновников у нас трогать не моги, кто бы ты ни был. Пасть порвут...

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 9 октября 2018, 10:45

      Уткина не уважаю, всегда всеми недоволен, везде считает свое мнение самым верным, несмотря на постоянные "проколы", а повезло в жизни только раз - сняться в к/ф "День выборов".
      По поводу Кокорина и Мамаева, это и есть золотая молодежь, которой чихать на нормы жизни, одна показуха, то на фоне шампанского фонтана, то с пистолетом на свадьбе, то с дорогущими авто, девочками, то с драками... поработать бы им шахтерами за 50 тыс. руб в месяц или на лесоповале за гос.счет, а не получая 500 тыс. руб в СУТКИ, не зависимо от того играешь, спишь или тусуешься....может и поумнели бы и не только они но и другие "звездишки" (((

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 октября 2018, 21:19

      "а может и правильно,что дали.." В.С.Высоцкий.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 октября 2018, 20:54

      Думаю сами провокаторы были чинуши.Не думаю ,что два приятеля фудболиста подпили и пошли морды бить. Всем известно ,как ведут себя люди при власти или их отпрыски.Власть даёт без наказанность. (Это мои предположения).

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 8 октября 2018, 20:33

      Он прав только в одном - ничего пока не понятно в этой истории. Оснований верить всему тому, что смачно повествует желтое сетевое СМИ, не больше чем душещипательном рассказу эскортницы про мерзкий пенис известно кого. Хотя я не исключаю, что рассказ Mash может быть и правда. С учетом того, что мне известно о сомнительном моральном облике и ограниченных умственных способностях Кокорина и Мамаева.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 19:55

      подождём до завтра а может через часика 2 опровержение или действительно был мордобой если подтвердится второе уткин 3-им будешь с ними за дизинформацию

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2018, 19:26

      С учётом Монако - не удивительно. Ребяткам надо идти в шоу-бизнес. Футбол для них второстепенное явление.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 19:24

      Очень мутная история. У Кокорина и Мамаева и так подмоченная репутация. Так неужели они пойдут во все тяжкие...

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 8 октября 2018, 19:12

      В чём-то он прав (а в общем нет)

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      Рейтинг: +1362

      Taps 8 октября 2018, 19:08

      Жирная утка, твоя репутация давно ниже плинтуса.
      Ищешь и смакуешь всякое дерьмо.

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