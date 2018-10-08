Черчесов: «Ерохин на этом сборе нам не поможет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о состоянии своих игроков во время тренировочного сбора.

«У Дзагоева и Лунeва как таковых травм нет. А у Ерохина повреждена связка. На этом сборе он нам не поможет.

Никаких проблем с выбором вратаря у нас нет. В рабочем режиме всe смотрим. Лунeв тот сбор провeл на высоком уровне. Сейчас он в хорошем состоянии. Гилерме в Лиге чемпионов играет, Шунин хорошо провeл прошлый сезон и проводит этот. В любой команде бывают травмы и дисквалификации. Команда для этого и существует, чтобы других подменять. Никаких сомнений нет.

Черышеву дали возможность выспаться. Он прилетит сегодня вечером. У нас 21 футболист есть. Подумаем — будем ли кого-то вызывать вместо Ерохина. Мысли определeнные есть. Из прессы всe узнаете», — сказал тренер.

Напомним, хозяева ЧМ-2018 начали подготовку к матчами Лиги наций против команд Швеции (11 октября) и Турции (14).