Суарес перешел на индивидуальные тренировки

Понятно, дружба не предаётся, она дороже денег. Но если честно, то Суарес сейчас никакой, он тормоз Барсы в атаке, как и Пике в обороне. Оба похоже расслабились. Суарес - что он делает, только силовой таран в атаке или крутые виражи, и не более, но и то и то у него не получается. Он задубел, и стал примитивным. Да, он старается, пытается, но без результата. Но, он друг, и друзей не придают. Что делать Барсе и в частности Лео ? Как сохранить дружбу и усилить атаку Барсы ? Выбор то не большой. Дембеле и Мунир, и всё. Связка Лео с Каутиньо не получается, Каутиньо играет как бы сам по себе и всё время трусит, ни проходов, ни ударов, он ни какой не подменный лидер. Думаю, надо поговорить по душам с Дембеле, по мужски, и наигрывать его связку с Лео, третьим может выступить только Артур, а там больше никого и нет. В принципе у Барсы очень слабый состав, поэтому Лео придётся пахать и видимо настало время объясниться с другом.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес будет тренироваться индивидуально из-за повреждения колена.
31-летний футболист повредил сухожилие в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (4:2). Его участие было под вопросом также перед игрой 8-го игрового дня Примеры с «Валенисей» (1:1), в которой уругваец в итоге вышел на поле.
12 и 16 октября сборная Уругвая проведет товарищеские матчи против Южной Кореи и Японии соответственно. Участие футболиста в международных матчах – под вопросом.
В текущем сезоне Суарес отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 11-ти играх всех соревнований.