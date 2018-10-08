Суарес перешел на индивидуальные тренировки

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес будет тренироваться индивидуально из-за повреждения колена.

31-летний футболист повредил сухожилие в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (4:2). Его участие было под вопросом также перед игрой 8-го игрового дня Примеры с «Валенисей» (1:1), в которой уругваец в итоге вышел на поле.

12 и 16 октября сборная Уругвая проведет товарищеские матчи против Южной Кореи и Японии соответственно. Участие футболиста в международных матчах – под вопросом.

В текущем сезоне Суарес отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в 11-ти играх всех соревнований.