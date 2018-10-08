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    Какой вы футболист?

    Фернандес и Дзагоев первыми приехали в расположение сборной России

    Сборная России в Новогорске начала сборы перед матчами Лиги нации против команд Швеции и Турции.

    «Одним из первых в сборную прибыл новый капитан команды, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Раньше него в сборную приехали игроки ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

    Также на сбор приехал тренер молодежки армейцев, бывший защитник сборной Сергей Игнашевич. Он, как и в сентябре, находится с командой во время тренировочного процесса при подготовке к матчам», – сообщил «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 11-го октября команда Станислава Черчесова сыграет со шведами в Калининграде, 14-го – с турками в Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2018 14:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 18:12

      ЦСКА зря отдал в сборную М.Фернандеса, а вот А.Дзагоева правильно. Пожалеет
      потом руководство.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 18:05

      Значит ЦСКА с Тюменью будет играть 10 октября без Марио и Алана. Вот календарь!

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:48

      Черчесов встретил их тепло и жестом дружелюбным на ужин пригласил.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > zigbert 8 октября 2018, 20:50

      Главное, что не в душ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert > Diesel133 8 октября 2018, 21:25

      В душе он больше любит беседовать с Денисовым.

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      Рейтинг: +215

      iuda 8 октября 2018, 16:01

      Типа выскочки

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 8 октября 2018, 15:18

      жаль Акинфеев закончил карьеру в сборной,черчесов сделал глупость назначив капитаном дзюбу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjio82 8 октября 2018, 18:02

      А.Дэюба может повести за собой команду, он лидер, поэтому ему и доверил
      быть капитаном, Черчесов.

















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      Рейтинг: +25020

      bset 8 октября 2018, 14:38

      Хм...
      10 октября Кубок России Тюмень - ЦСКА
      11 октября Лига Наций Россия - Швеция
      Что-то тут не стыкуется...

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > bset 8 октября 2018, 14:39

      Второй состав наверное у коней будет,Чалова все равно нет в сборной,так что есть кому забивать Тюмени...

      3
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      Рейтинг: +25020

      bset > KOLBIS 8 октября 2018, 14:44

      Это я понимаю, что будет второй состав. Но все равно, переносить официальный матч на дату за день до официального матча сборной - это что-то странное.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > bset 8 октября 2018, 14:48

      Странно и то,что ЦСКА играет кубок 10,когда другие уже давно отстрелялись...

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      Рейтинг: +25020

      bset > KOLBIS 8 октября 2018, 14:49

      Да, тут странно все)

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > bset 8 октября 2018, 15:02

      А что это за "кубок" такой? Не тот ли от которого тоснит? Да кому он нужен такой "прЭстыжный"?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > KOLBIS 8 октября 2018, 15:14

      А что странного матч со Спартаком был в воскресенье(Спартак в четверг в ЛЕ играл), А в пятницу у ЦСКА игра с Оренбургом, а во вторник с Реалом. Так что с воскресенья до пятницы 5 дней где выездной матч трудно в тиснуть

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > KOLBIS 8 октября 2018, 15:45

      Вроде Чалов, Ахметов, Обл.яков, Чернов в молодёжную вызваны.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 октября 2018, 14:38

      Удачи нам в бессмысленном турнире,но опыт это конечно добавит.тем более более половины команды в сборной толком не играли.спокоен за Лунева после ЛЕ,надеюсь достойная замена Игорю будет...

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