Фернандес и Дзагоев первыми приехали в расположение сборной России

Сборная России в Новогорске начала сборы перед матчами Лиги нации против команд Швеции и Турции.

«Одним из первых в сборную прибыл новый капитан команды, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Раньше него в сборную приехали игроки ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

Также на сбор приехал тренер молодежки армейцев, бывший защитник сборной Сергей Игнашевич. Он, как и в сентябре, находится с командой во время тренировочного процесса при подготовке к матчам», – сообщил «Спорт-Экспресс».

Напомним, 11-го октября команда Станислава Черчесова сыграет со шведами в Калининграде, 14-го – с турками в Сочи.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2018 г.