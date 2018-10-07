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    Примера. «Севилья» в большинстве обыграла «Сельту». «Вильярреал» проиграл «Эспаньолу»

    «Севилья» обыграла «Сельту» в матче 8-го тура Примеры со счетом 2:1. «Севилья» временно возглавила турнирную таблицу, набрав 16 очков. Свой матч 8-го тура еще не сыграла «Барселона», у которой 14 очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Севилья – Сельта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 39; 2:0 – Бен Йеддер, 61; 2:1 – Буфаль, 85.

    Удаление: нет – Араухо, 58.

    Эспаньол – Вильярреал – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Перес, 7; 1:1 – Экамби, 45; 2:1 – Дардер, 79; 3:1 – Пьятти, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 7 октября 2018, 22:00

      Это уже обыкновенная практика, как только выходит Промес, так сразу Севилья пропускает гол

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