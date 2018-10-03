Форвард «Реала» Диас – о поражении от ЦСКА: «Мы не лишились уверенности»

Нападающий «Реала» Мариано Диас считает, что его команда уступила ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов лишь из-за невезения.

«У нас было много голевых моментов. Нам лишь не повезло, что мяч не залетел в ворота.

Надо пахать дальше и верить в команду. Мы не лишились уверенности и оправимся от этой неудачи», – сказал Диас.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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