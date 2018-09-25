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    «Монако» Головина выиграл лишь один матч из девяти на старте сезона

    В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл с минимальным счетом «Анжеру» – 0:1.

    На данный момент команда Леонарду Жардима, в которой выступает россиянин Александр Головин, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 6 очков.

    В девяти официальных матчах сезона «Монако» выиграл лишь единожды – в первом туре чемпионата страны у «Нанта» (3:1).

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2018 23:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 10:46

      Не на своем месте находится Монако и надо выбираться из этой ямы.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 26 сентября 2018, 09:47

      Так Головин и вылетит во французский пердив

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 сентября 2018, 05:12

      Кризис в Монако на лицо и совпал с приходом Головина.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ДАША Д 26 сентября 2018, 07:59

      он начался год назад, как типичный синдром второго сезона, не надо тут лапшу вешать.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 сентября 2018, 00:07

      Я думал, что Монако купил Головина, но судя по заголовку все наоборот. Получается что Монако Головина, а не Васильева.

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 26 сентября 2018, 00:00

      очередное дерьмо, проданное жидом за безумные деньги лохам , разваливает европейский клуб...

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 сентября 2018, 23:52

      И какой смысл в этом переходе???

      1
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 25 сентября 2018, 23:48

      у Головина есть "Монако"?.. я думал, он там просто играет

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