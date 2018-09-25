«Монако» Головина выиграл лишь один матч из девяти на старте сезона

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл с минимальным счетом «Анжеру» – 0:1.

На данный момент команда Леонарду Жардима, в которой выступает россиянин Александр Головин, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 6 очков.

В девяти официальных матчах сезона «Монако» выиграл лишь единожды – в первом туре чемпионата страны у «Нанта» (3:1).

Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти