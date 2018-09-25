Освальдо: «Роналду приходит домой и делает 150 отжиманий. Я же вместо этого предпочитаю готовить барбекю»

Бывший нападающий сборной Италии, «Ромы», «Ювентуса» и «Интера» Пабло Освальдо заявил, что не хотел бы такой жизни, как у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Освальдо завершил карьеру в 2016 году в возрасте 30 лет.

«Криштиану Роналду любит прийти домой и сделать 150 отжиманий, но мне вместо этого нравится готовить барбекю.

Хотел бы я быть похожим на Месси? Нет. Я бы хотел играть как он, но у него нет жизни. Он как будто живет в золотой тюрьме», – сказал Освальдо.