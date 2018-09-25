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    Освальдо: «Роналду приходит домой и делает 150 отжиманий. Я же вместо этого предпочитаю готовить барбекю»

    Бывший нападающий сборной Италии, «Ромы», «Ювентуса» и «Интера» Пабло Освальдо заявил, что не хотел бы такой жизни, как у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Освальдо завершил карьеру в 2016 году в возрасте 30 лет.

    «Криштиану Роналду любит прийти домой и сделать 150 отжиманий, но мне вместо этого нравится готовить барбекю.

    Хотел бы я быть похожим на Месси? Нет. Я бы хотел играть как он, но у него нет жизни. Он как будто живет в золотой тюрьме», – сказал Освальдо.

    Источник: Squawka Football

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    25.09.2018 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 25 сентября 2018, 18:49

      Месси и Роналду это история. Их всегда будут помнить. Вряд ли кто вспомнит Освальдо через лет десять. Ну а вообще каждому свое

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 сентября 2018, 13:55

      Отдых больше приносит радость после напряженной работы. Глядя как Рон зажигает на яхте с бабами ,он не кажется обделённым

      2
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 13:47

      Каждому своё,не нам судить,нравится пусть отжимается ,но такой футбол какой пропагандируют они -увы многим не нравится,как можно ими восхищаться ,когда они играя в команде диктуют свои условия,и в добавок ко всему учат судей в свою пользу-это уже не футбол а идиотизм,вакханалия!

      0
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 25 сентября 2018, 13:12

      Они поэтому на вершине Олимпа,а ты завершил карьеру в 30..

      5
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