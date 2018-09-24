Черчесов прилетел в Лондон на церемонию наград ФИФА

Трепещи Туманный Альбион, сам Черчесов, месте с усами, ступили на тебя ногой.
( Видимо прошёл провеку на принадлежность к ГРУ и отсутствие в багаже духов Нина Ричи).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Лондон. В столице Англии сегодня состоится церемония вручения наград ФИФА.
55-летний специалист был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал. За награду среди тренеров поспорят Дидье Дешам, Златко Далич и Зинедин Зидан.
Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.