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    Черчесов прилетел в Лондон на церемонию наград ФИФА

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Лондон. В столице Англии сегодня состоится церемония вручения наград ФИФА.

    55-летний специалист был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал. За награду среди тренеров поспорят Дидье Дешам, Златко Далич и Зинедин Зидан.

    Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.

    ФОТО

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 20:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 22:12

      Трепещи Туманный Альбион, сам Черчесов, месте с усами, ступили на тебя ногой.
      ( Видимо прошёл провеку на принадлежность к ГРУ и отсутствие в багаже духов Нина Ричи).

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 сентября 2018, 21:47

      Опять за счёт РФС, наверное

      3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 24 сентября 2018, 21:22

      Будет справедливо, если Дидье Дедам получит звание лучшего тренера года.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:57

      а он там зачем...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mihail200606 25 сентября 2018, 09:38

      Он прилетел получать награду "Лучший тренер ЧМ", но
      шея оказалась грязная.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 25 сентября 2018, 13:27

      Черчес забыл сходить в баню с И.Денисовым,
      который намылил бы ему там шею.

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