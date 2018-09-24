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Бюджетников и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата»

24 сентября 2018, 18:24
34

Как сообщает «Кавказский Узел», сотрудников бюджетных предприятий и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата».

Последнюю домашнюю игру клуб из столицы Чечни провел в субботу 22 сентября в рамках восьмого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Встречу посетили 9742 зрителей. Вместимость стадиона «Ахмат-арена» – 30 тысяч зрителей.

«Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема – от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди. Как раз была наша очередь (22 сентября), пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

Кроме того, жители Грозного сообщали о принудительном посещении матчей «Ахмат» – «Рубин» (18 августа) и «Ахмат» – «Уфа» (2 сентября).

По словам студента одного из грозненских ВУЗов Расула, посещение игр «Ахмата» входит в обязанности учащихся. В противном случае они не будут допущены к зачетам и экзаменам.

«Я не такой поклонник футбола, чтобы идти на стадион и сидеть там два часа. Проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам – что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», – сказал Расул.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (34)
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Diesel133
1537803113
Тоже мне новость, все давно об этом знают
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shamil1111
1537803189
После этого мансура больше никто не видел
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Viper for CSKA
1537803260
Прикольно. В Дагестане хотят граждан заставить клуб на свои кровные спасать, в Грозном посещаемость шантажом набивают. Интересными способами у нас в стране футбол популяризируют.
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Skull_Boy
1537803566
Открою маленькую тайну такой фигней занимаются чуть ли не везде, а особенно такой промысел забивки стадиона популярен сейчас в НН, в Самаре, в Саранске, в Волгограде, в Казани, в Сочи и в Калининграде, ну и в малой доле, в Ростове, раздают бесплатно билеты в Питере, им же надо как бы отбивать посещаемость стадионов, а так стадион есть, есть команда, но он пустой
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Artemka69
1537803754
Думаю так происходит не только в Грозном!!
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xapaycm
1537804568
Эта новость, совсем не новость. Вся Россия так живёт во всех своих аспектах: футбол, выборы, парады, спорт праздники и прочее. Не страна, а декорация.
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DOCTOR PENALTY
1537804576
А ещё там все поголовно - члены Единой России, посмотри как организованно голосуют.
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mihail200606
1537810523
ну вот так... это еще мелочи, я думаю... когда там митинг собрали около чуть ли не 1 млн чел по поводу каких то неведомых беженцев рохинджа в бирме, то думаю тоже кнутами всех туда загоняли..
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zigbert
1537813131
Когда есть проблемы с посещаемостью ,хоть какой то выход.
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Рубик Докоян
1537815317
Знакомая ситуация по СССР, но тогда не принуждали к посещению, а распространяли абонементы среди предприятий, ВУЗ-ов и т.д. Покупали в складчину, ( студенты) на предприятиях сами болельщики. Кто не мог сходить на матч по разным причинам, отдавали друзьям.
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