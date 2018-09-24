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    Бюджетников и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата»

    Как сообщает «Кавказский Узел», сотрудников бюджетных предприятий и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата».

    Последнюю домашнюю игру клуб из столицы Чечни провел в субботу 22 сентября в рамках восьмого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Встречу посетили 9742 зрителей. Вместимость стадиона «Ахмат-арена» – 30 тысяч зрителей.

    «Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема – от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди. Как раз была наша очередь (22 сентября), пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

    Кроме того, жители Грозного сообщали о принудительном посещении матчей «Ахмат» – «Рубин» (18 августа) и «Ахмат» – «Уфа» (2 сентября).

    По словам студента одного из грозненских ВУЗов Расула, посещение игр «Ахмата» входит в обязанности учащихся. В противном случае они не будут допущены к зачетам и экзаменам.

    «Я не такой поклонник футбола, чтобы идти на стадион и сидеть там два часа. Проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам – что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», – сказал Расул.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 18:24
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 13:19

      Креативно. Но если честно, в студенческие годы сходить на халяву на футбол за счастье.

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 сентября 2018, 22:04

      Ничего удивительного.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 сентября 2018, 21:57

      Правильно, чтобы учились и работали хорошо, а то заставят играть в Ахмате.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 21:55

      Знакомая ситуация по СССР, но тогда не принуждали к посещению, а распространяли абонементы среди предприятий, ВУЗ-ов и т.д. Покупали в складчину, ( студенты) на предприятиях сами болельщики. Кто не мог сходить на матч по разным причинам, отдавали друзьям.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 21:18

      Когда есть проблемы с посещаемостью ,хоть какой то выход.

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 сентября 2018, 21:08

      "Колхоз" - дело "добровольное"...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:35

      ну вот так... это еще мелочи, я думаю...
      когда там митинг собрали около чуть ли не 1 млн чел по поводу каких то неведомых беженцев рохинджа в бирме, то думаю тоже кнутами всех туда загоняли..

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 24 сентября 2018, 20:28

      Я бы с кайфом ходил на каждый матч!!! А если ещё и билет бесплатный то это вообще рай)))

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 24 сентября 2018, 20:23

      чечня не футбольная республика - у них более развиты единоборства...как и в дагестане...но уж, как говорится,назвался - полезай...но лезть не охота видимо всем...

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      Рейтинг: +258

      жеха87 24 сентября 2018, 20:19

      Радоватся надо! Не только у компа сидеть! Гуляйте,развлекайтесь у вас много возможностей ! У нас такого небыло! Будте детьми,студентами и отрывайтесь по полной! Общайтесь не в соцсетях а вживую! Это интересно!

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