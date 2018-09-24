Бюджетников и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата»

Как сообщает «Кавказский Узел», сотрудников бюджетных предприятий и студентов Грозного принуждают посещать матчи «Ахмата».

Последнюю домашнюю игру клуб из столицы Чечни провел в субботу 22 сентября в рамках восьмого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Встречу посетили 9742 зрителей. Вместимость стадиона «Ахмат-арена» – 30 тысяч зрителей.

«Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема – от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди. Как раз была наша очередь (22 сентября), пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

Кроме того, жители Грозного сообщали о принудительном посещении матчей «Ахмат» – «Рубин» (18 августа) и «Ахмат» – «Уфа» (2 сентября).

По словам студента одного из грозненских ВУЗов Расула, посещение игр «Ахмата» входит в обязанности учащихся. В противном случае они не будут допущены к зачетам и экзаменам.

«Я не такой поклонник футбола, чтобы идти на стадион и сидеть там два часа. Проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам – что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», – сказал Расул.