Серия А. «Милан» упустил победу над «Аталантой», Ригони забил гол в добавленное время

«Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:2. Хозяева с 5-ю очками и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, «Аталанта» с тем же количеством очков поднялась на 12-е место.

В добавленное время при счете 2:1 в пользу «Милана» гол в составе гостей забил полузащитник Эмилиано Ригони.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

Милан – Аталанта – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 2; 1:1 – Гомес, 54; 2:1 – Бонавентура, 61; 2:2 – Ригони, 90+2.

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