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    Серия А. «Милан» упустил победу над «Аталантой», Ригони забил гол в добавленное время

    «Милан» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:2. Хозяева с 5-ю очками и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, «Аталанта» с тем же количеством очков поднялась на 12-е место.

    В добавленное время при счете 2:1 в пользу «Милана» гол в составе гостей забил полузащитник Эмилиано Ригони.

    Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

    Милан – Аталанта – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игуаин, 2; 1:1 – Гомес, 54; 2:1 – Бонавентура, 61; 2:2 – Ригони, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 20:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 24 сентября 2018, 18:18

      Удастся ли руководству Милана проявить терпение и дать Гаттузо поработать?вот в чем вопрос.хочется в это верить.Гаттузо—боец,каких в современном футболе крайне мало,у него есть много чему поучиться.

      0
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 23 сентября 2018, 22:28

      Гаттузо всю сою былую славу обосрал придя на тренерский мостик. Если остался таким же мужиком как был надо самому подавать в отставку.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 22:01

      Начал отмечаться.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 21:33

      Ригони надо правильно использовать встраивая в игру команды с учётом его лучших игровых и индивидуальных качеств, а не то, что мы видели при Манчини. Забросы, кроссы и забеги по бровке к угловому флажку с последующими навесами или прострелами, если догонит мяч. Загоняют парня, а потом меняют, как загнанную лошадь.

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      Рейтинг: +3136

      m40 23 сентября 2018, 21:05

      Мне нравился Ригони, ХЗ зачем отдавали, а потом Семак жалуется- никого не купили. Купленных игроков в избытке. После Уфы так вообще глаза разбегаютсЯ

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > m40 23 сентября 2018, 21:27

      тренеру видней Ригони перестал играть так как он начинал не стало резкости перестал обводить и проходить по флангу

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