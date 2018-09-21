«Ливерпуль» зимой намерен приобрести полузащитника «Кальяри» Бареллу

Как бы еще одним Аквилани не стал. Не очень идет игра на Альбионе у наших.
«Ливерпуль» интересуется центральным полузащитником «Кальяри» Николо Бареллой. Английский клуб постарается приобрести 21-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
За прогрессом итальянца также следят «Интер», «Милан», «Рома» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Барелла провел четыре матча в Серии А и сделал одну голевую передачу. Контракт хавбека с «Кальяри» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.