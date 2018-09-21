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    «Ливерпуль» зимой намерен приобрести полузащитника «Кальяри» Бареллу

    «Ливерпуль» интересуется центральным полузащитником «Кальяри» Николо Бареллой. Английский клуб постарается приобрести 21-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    За прогрессом итальянца также следят «Интер», «Милан», «Рома» и «Ювентус».

    В нынешнем сезоне Барелла провел четыре матча в Серии А и сделал одну голевую передачу. Контракт хавбека с «Кальяри» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    21.09.2018 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2018, 10:06

      Как бы еще одним Аквилани не стал. Не очень идет игра на Альбионе у наших.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 сентября 2018, 21:14

      Солидный прицел. Клопп соображает.

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