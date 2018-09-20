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    «Интер» заработал на продаже билетов около 7 миллионов за первые три домашних матча сезона

    «Интер» заработал порядка 7 миллионов евро с продаж билетом по итогам трех первых матчей команды в сезоне.

    Средняя посещаемость стадиона «Сан-Сиро» на играх с «Торино», «Пармой» и «Тоттенхэмом» составила 57 529 человек.

    На встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:1) побывало 64 123 человек.

    В то время, как «Милан» рассматривает возможность построить собственный стадион, «Интер» хочет выкупить «Сан-Сиро» у городского совета.

    Источник: Football Italia

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    20.09.2018 14:49
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    Комментарии104
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 23:38

      На нашу явочную квартиру можно заходить и пароль не нужен...

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 23:56

      Крупная сумма в еуроденьгах в заголовке, будет мне согревать душу до утра!:))
      На всякий случай ввёл 12-ти значную комбинацию с упаковки кефира!:))
      Базируюсь!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 07:21

      Нам их деньги приходится соизмерять с нашими доходами. Кто-то материально богат, а кто-то духовно. Деньги имеют свойство исчезать, пропадать, заканчиваться и т.д. А духовное богатство и знания наоборот пополняться и всегда с нами до конца жизни.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 08:27

      Так-то оно так... Так принято говорить, предвознося духовность над монетами... Но в моей меркантильной душонке, иногда, проскакивает мысль, что материальное богатство, совсем, было бы не лишним ко всему прочему...
      Почему-то вспомнился Горький, который вдали от Отечества, купаясь в покое и относительной роскоши острова Капри, думал о революции, России и духовности!..
      Многие из нас тоже пожелали бы такого духовного наполнения, а не зачитываться суровым Достоевским на пенсию где-нибудь в беспросветной провинции... Сказано не для обиды людей, а для обидной и не справедливой контрастности...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 08:43

      Увы, не во всех сферах духовное богатство подкрепляется эквивалентом материальным. Одной духовностью сыт не будешь и иметь ещё материальное благополучие будет не лишним в этой бренной жизни.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 09:25

      Бренную жизнь следует, иногда, разбавлять праздниками, радостями и событиями!..
      Сегодня отмечает день рождения один из лучших футболистов планеты Рональдо!.. Нынче, он больше в покере, но дружеской смс-ке из Росси, наверное, будет рад!:))

      По православному календарю 22 сентября именины отмечают Аким (Иоаким), Александр, Алексей (Алексий), Андроник, Анна, Артемидор, Афанасий, Василий, Григорий, Захар (Захария) и далее по списку...
      А по сему, - Алексея-Шинника с именинами, есть повод покуражится!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 09:41

      Присоединяюсь к поздравлениям именинников. ! Сегодня и завтра, особенно будем смотреть наш бренный футбол, авось проявят себя игрой на футбольном поле, а не только убогостью своих мыслей в интернете.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 09:53

      Согласен, посмотрим!.. Пора оценить беготню колченогих на полях, а не их болтание языками в интервью!:))
      Только, в разрез с патриотизмом, я буду поглядывать немчиков и АПЛ, - там как-то повеселей, да покрасивей... Падкий я, к сожалению, на изыски, даже в футболе!:))

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      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 10:02

      В АПЛ этот тур свёл не очень интересные пары. Разве что Брайтон-Тоттенхэм ( "шпорам" уже нельзя проигрывать) да "Ливер"- "Саутгемптон", возможно "Вест Хэм"-"Челси" тоже будет интересным и упорным. У нас завтра можно будет глянуть на дерби и на " Зенит"- "Локо". Ожидания большие, а что будет в итоге посмотрим.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 10:18

      нифига себе как вас завернуло..)) даже горького с достоевским лбами столкнули. ни того ни другого особо не читал, но по ощущениям, в тех джунглях в каким свободно гулял достоевский, горький заблудился.
      хотя могу ошибаться

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 10:24

      бодрое ... Андреас и Олег!
      зубастый рон это лучшее что я когда либо видел на футбольном поле. это даже не талант, это - уникум! тот кто видел его в деле когда он в форме, в сторону месси и роналду уже не посмотрят.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 10:27

      По местам Достоевского в Ленинграде и Питере гулял и бывал не раз. Они и сейчас местами представляют мрачное зрелище. Это только с фасадов всё покрашено, побелено и облицовано, а зайди под арку во двор 19-й век... Читать его тяжело в любом возрасте, а не подготовленному читателю тем более. В школе он многим тяжело давался в отличие от Горького. В школьной программе 60-х годов обоим много времени было отведено на уроках литературы.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 10:40

      дарью донцову вообще читать легко, но это как отравленной водой пытаться напиться. до достоевского нада видимо дорасти и созреть. хоть я и не созрел, но по ощущениям, эта глыба нереальных объёмов.
      в музыке всё то же самое. попса повсюду, потому что люди боятся задумываться, задавать вопросы, и живут в постоянной иллюзии.
      если хоть немного усложнить, то это уже большинству становится не понятным. а если ещё больше усложнить( как Игорёк Летов) то это вообще понятно только ограниченному кругу. но сила воздействия именно в сложных произведениях.

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      ...
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      Project Бабангида > Project Бабангида 22 сентября 2018, 10:51

      вроде утро а я уже на умнике..))
      надо переключать тумблер, пока не затянуло)

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 10:54

      Как-то всё грустно временами... Иногда почитываю наши соображения и накатывает пессимизм... Мы понимаем многое, кто-то ещё шарит в тонкостях и превратностях жизни... А почему так много негативного в жизни?.. Где прорывы в светлое будущее?..
      Может мы излишне сгущаем краски?.. Торговые центры растут, как грибы, ракеты перестали падать, даже парниковый эффект стал менее заметным!!...
      Поправьте мне мозги,, пока не поздно... Хочу позитива!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 10:54

      Безусловно Достоевский -- это глыба, классик мировой литературы. Если писателей стали называть инженерами человеческих душ, то Достоевский --- Главный инженер...)))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 10:59

      Выйди на улицу пока тепло и посмотри на наших красавиц. В осенне-зимний период всё это облачится в пальто, пуховики и шубы. Как в тёмном прошлом можно найти светлое так и в настоящей жизни. Жванецкий говорит:" Свет в конце туннеля есть, но су-ка так далеко"...

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 11:04

      Точняк, пойду ловить крайнее солнце, да таращиться по сторонам!:))
      Главное, вовремя остановится, что бы прогулка не превратилась в загул!:)) Услышимся, соратники, чуть позже!..

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 11:05

      рост торговых центров и напрягает больше всего))
      разруха не так страшна..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 11:06

      Я тоже скоро с внучкой пойду гулять, разглядывать красавиц в нашем парке. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 11:07

      наши красавицы ещё полураздетые ходят)
      климат позволяет)

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 11:09

      говори им, что ты не с внучкой, а с дочкой гуляешь)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 11:09

      Вот и я о том же. Пока они сами раздеты и есть на что посмотреть опытным мужским взглядом, ( тут очки не нужны) почему бы не порадоваться окружающему нас миру.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 11:11

      Уже природу не обманешь, меня за деда принимают. Но и у деда ещё не упал... интерес к противоположному полу. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 11:15

      чарли чаплин чуть ли не до восьмидесяти детей клепал. правда природу не обманешь, возможно клипал кто то другой, а он отцовства признавал)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 11:17

      Главное, что клепало работало до глубокой старости как и сейчас у некоторых известных людей.

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 13:25

      По настоящему восхищён эпическим ответом на стишки Назарова!..
      Триумф мысли, поэзии и иронии!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > insider_retro 22 сентября 2018, 13:31

      Клепать - это замечательно!.. Процесс, прямо-таки вдохновляющий и полезный!..
      А вот, гадский поклёп - это отвратительно и мерзко... Что по сути, что по исполнению...

      Давным-давно был знакомый и звали его Клёпа, причём производная не от фамилии... Уже и не помню, чё-почём и что он там куда клепал, но "позывной" запомнился на всю жизнь...
      Кстати, а кому какие по жизни встречались интересные и запоминающиеся позывные?!:))

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      ...
      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 13:52

      Лучшим людям ресурса "Бомбардир" наше категорическое ПРИВЕТСТВИЕ

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      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 13:55

      (с)Как-то всё грустно временами...

      Общество/государство ссудного процента вряд ли когда-нибудь оставит шансы для настоящей радости кому-то, кто не принадлежит к 3-5%, т.н. элиты. Ощущение прекрасного в таком обществе нам заменяют собачьими бегами за искусственной радостью потребления, что само по себе ведёт к всеобщей деградации и угасанию

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 22 сентября 2018, 14:08

      Дааа, Макс, я в печали и ты ещё тёмных красок добавил!..
      Впечатление от сказанного, можно охарактеризовать, как порыв ветра с интегрированным в него томатным соком, который на излёте завихрений застыл, облепленный песком раскалённой пустыни!.. Такой монументальный кроваво-жёлтый обелиск непредсказуемой формы, рисующий самые смелые фантазии и ожидания!.. Воздушно-капельный сюрреализм!.. О, как!:))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 14:21

      у нас это называется "погоняла" или "кликуха". во дворе и в школе они были у вех поголовно. это второе имя,(во дворе даже первое по тому как по имени почти никого не называли). если нет клички(погоняла) значит у тебя нет истории, и ты безликий.
      по клички можно было всегда определить статус человека в компашке. нормальный пацанчик не позволит что бы у него было погоняло - чмырь, допустим.
      а еще клички трансформировались. допустим "синтезатор" но потом стал"ассенизатор" был "блюдо" стал "ублюдком" (это всё примеры из жизни.
      у меня кличка - карбид. тырили его на стойке, что бы взрывать бутылки и другие ёмкости. я в этом деле преуспел, и взросяки назвали карбидам. уже лет 25 наверно карбид)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 14:25

      А-ля Сальвадор Дали ... ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 14:25

      вот поэтому рост, торговых центров совсем не радует. потреблятство доминирует в нынешней парадигме. это путь к измельчанию, за которым маячит вырождения .
      то что хорошо жиду, для русского смерть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 14:31

      интеграция томатного сока в пустынный зной, это даже не сюрреализм, это психоделический пейзаж )

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 14:45

      Остановлюсь-ка я... А то, каждый наклон головы провоцирует неравномерное перетекание мозгов в черепе, что приводит к течи в слабых местах... Капает... Кап-кап...:))

      Я уж не стал про "кликухи и т.п." спрашивать, - стеснение душанУло... Но глубина этой темы мне неведома... Просёк...
      Карбид - тема чёткая, бутылки в детстве радовали дворовых мальчишек, фейерверков-то не было!..

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 14:46

      так как техника безопасности была на низком уровни, имелись пострадавшие)
      у самого на руке шрам. бутылки из под шампанского самые опасные были)

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 14:49

      не знаю Андрюха... сюрреализм занятная тема. главное с правильной ноги войти в это размытое пространство)

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 15:03

      С бутылками бог миловал, но голова по жизни у меня самая пострадавшая часть тела... Один только случай, чего стоит, лет 12 назад в Анапе, когда после нырка в прибрежной зоне на всплывании увидел, идущий на меня бурун и днище... Как мог увернулся, но скутер (слава богу без винта) торнул меня в башню по касательно, - гадёныш заехал за ограждение в поисках заработка... Бошку пробил, кровь хлещет и течёт по мокрому телу, а я в сознании стою и смотрю, как напротив жена опадает от увиденного... В общем, хозяин-нелегальщик, сразу отвёз меня в больничку, там меня заштопали и дали справку... Так и ходил, как Щорс перемотанный, а мне через неделю на учёбу и на работу... Да и так потом башкой все косяки собираю - доля, видать такая!:))

      Войти в пространство - дело не хитрое, капнул на ход ноги и вперёд... А вот выход, как в сказке - многократно сложнее и дороже... Стараюсь берега не терять из виду!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 15:16

      ну это тебе ещё повезло что местные арараты тебе в преднамеренном торпедировании скутера с выездом на встречную полосу не обвинили))
      в общем то ты был близок к выходу в параллельное пространство...
      но..."как мог увернулся" )
      шансы посетить пространства у тебя всё ещё есть, при условии что ты будешь не собирать, а забивать косяки))

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 15:44

      Повезло... Везение - штука очень занятная... Опять же, везло несколько раз в патовых ситуациях... Есть где-то ангел всевидящий...

      Забить, наверное, уже не придётся, я и внутрь-то принимаю дозировано и без излишеств...

      Чую, скоро нашу шайку-лейку отсюда выпихнут с лишением всех комментов - вот потеря, так потеря будет... Причина, достаточно, очевидна, - хламим площадку чата не футбольными и деморализующими обсуждениями... Хотя, люди мы мирные и никого не задеваем...

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      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 15:57

      Народ, если не смотрите ОВД - Аул много потеряли,
      там драма, е-моё !! )))
      Воротчик Анжи при счёте 0-1 на 94 минуте взял пенальти намертво (зафиксировал в руках)

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 22 сентября 2018, 16:01

      Каюсь, не смотрел, посчитал матч никчёмным... А тут такой сюжет и развязка... Помню, в том году Анжи на ровном месте Спартак потрепал на 2-2!.. Прикольно ты, Макс, клубы обозначил!:))

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      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 16:19

      (С) нашу шайку-лейку отсюда выпихнут с лишением всех комментов

      Я думаю, что в рейтинге сайтовского (бомбардирского) шлака мы далеко не в лидерах, чтобы нас геноцидить в первую очередь...

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 22 сентября 2018, 16:29

      Спасибо, Макс, хоть, словом успокоил старика... Я тоже так думаю, просто на фоне футбольных тёрок мы выглядим, как три тополя на Плющихе...
      Пойду земными делами займусь, сын на побывку приехал...

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 17:37

      аул у меня чуть ли не с балкона виден(белореченск с адыгеей граничит) а ОВД через два квартала)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 17:41

      ничего подобного! мы здесь только футбол обсуждаем! просто в широком смысле)

      5
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      ...
      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > Project Бабангида 22 сентября 2018, 17:41

      Андрюха, как гости с Юга сейчас в ваших краях себя ведут ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 17:49

      по разному. борзые они конечно. одно время на машинах с аулов по ночам залетали, пи..ди ...ли кого поймают толпой, и опять в свой Уляп смывались. мы им пару засад устроили, угомонились. сейчас черкесы пытаются в местной администрации закрепится, и своих протянуть...короче борьба на всех уровнях.
      рынки давно армянские

      5
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      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 17:54

      Я ещё и крестиком вышивать могу... )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:00

      Я смотрел футбол, ползая с внучкой по полу. ))) Воротник отыграл здорово, как и вся команда, парни бились и старались, молодцы !

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      MaxRnD > Project Бабангида 22 сентября 2018, 18:01

      Да. Тут выхода только два: либо Платовско-Сталинскими методами остужать горячие головы, либо напалмом, ибо мира у славян с племенами Закавказья никогда не было и не будет. Разница менталитетов огромна, а воспитание интернационализма и дружбы народов с младых ногтей, как в Советском Союзе, кануло в лету вместе с последним

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 сентября 2018, 18:03

      Два года у " Зенита" отбирал очки "Анжи", а на Кубок России 4:0 отмельдонил.

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      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:06

      согласен! как можно жить в ладу с теми кто доброту за слабость принимает? те что с Майкопа адыги более менее с понятиями. а аульские, реально шакалы

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      insider_retro > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:19

      Соглашусь... Нынче, модная толерантность там не катит, однозначно... На силу они ещё смотрят, всё остальное той же силой и нахрапом берут... У станка стоять не хотят, математики из них не получатся, а борцами все не станут... Но рулить и на тачках гонять - охота великая!.. Шатко и на тоненького всё там.. Крайняя вспышка в Кабардино-Балкарии - тому подтверждение... Дальше помолчу...

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 18:27

      Дааа... Доброта, помощь, дружба - такие понятия не в чести по нынешним временам... Что-то подменяется схожими понятиями, типа, ты-мне-я-тебе, но в целом - беда бедовая... Куда всё девалось?!..
      В футболе, как в командном виде спорта, начисто исчезла коллективная крепь, которая цементировала нужное и выдавливала шлак... Сейчас все профессионалы, меряются контрактами, связями, борзостью и жадностью...

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      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 18:31

      Более того скажу, что последняя чеченская компания, она на моё ИМХО, увы, отнюдь не последняя ...

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 18:33

      осиное гнездо весь этот каквказ.
      до них твердолобых с трудом доходит, что без русских они в один миг в средневековье скатятся, и будут друг на друга набеги совершать, воруя женщин лошадей и прочий скот)

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 18:37

      я уже тут высказывался , насчёт того что многие думают что футбол бешено развивается, но я считаю что он как топор идёт ко дну

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      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:41

      наверно! она и сейчас идёт, только в другой форме. не прямой военный конфликт(здесь они всегда отгребали) а война на бытовом уровне.

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      insider_retro > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:44

      Выводы в крайних постах верны и прозрачны, как горная вода...
      Это и плохо... Вваливать туда бабло, лишая русских последнего, а потом детей простых русских семей отправлять восстанавливать, обоср...ую там конституцию...
      Плохо, что всё это мадозв...во поощряется и поддерживается...
      Прагматизмом тут и не пахнет...
      Гнойник разрастается и борзеет, он и достанется нашим детям, как тяглово и разорение...

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      Project Бабангида > Project Бабангида 22 сентября 2018, 18:51

      мне современный футбол перекаченного гормонами бройлера напоминает(как в прямом так и в переносном смысле)
      с виду раздут и могуч, а по факту без инъекций вообще не жизнеспособен.
      в природе эта чепухня загнётся в две секунды, потому что противоречит её сути.
      загнул так загнул)) самому смешно) но откровенно

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      Project Бабангида > Project Бабангида 22 сентября 2018, 18:53

      надо же хоть иногда о футболе говорить, дабы модеров утешить)

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      Project Бабангида > MaxRnD 22 сентября 2018, 18:55

      Макс, ствол желательно в гараже припрятанный иметь, а лучше гранатомёт)

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 18:57

      Почему загнётся, поясни... То что в него вбахивают и вваливают, в надежде на многократную отдачу?!.. А на самом деле, это просто игровой вид спорта, где мужики в майках и шортах гоняют мяч?!..
      Так сейчас, пожалуй, таким образом многое развивается, как в спорте, так и в науке, искусстве и многом другом...
      Как в воду глядел, сам хотел предложить сменить тему!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 19:05

      загнётся не в том плане что как вид спорта исчезнет, а в том что идёт по тупиковому пути. скоро на поле будут выходить киборги. мутанты уже играют.
      весь спорот ждёт тоже самое. я конечно не оракул, но здесь всё очевидно. футбол уже как игра на приставке смотрится. сплошные схемы, никакой фантазии. о творчестве и речи быть не может.
      смотрю ман сити и искренне желаю им фиаско

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      Project Бабангида > Project Бабангида 22 сентября 2018, 19:08

      ну это я так.... объёмно копнул, перед вечерним "моционом" с друзьями )

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 19:09

      Приятно повеял свежий ветер перемен непредвзятого мышления!.. Очередной раз, поверг ты меня в прострацию... Посижу, пообтекаю:))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 19:15

      нет предпосылок для обтеканий, тебя никто ни чем не обливал))
      это вряд ли вообще возможно при твоём интеллекте и установленной программе ПРО)

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 19:20

      Это для меня, как душ... Я с удовольствие читаю своеобразное изложение, свежие подходы, в общем всё то, что позволяет мне подкорректировать свои устоявшиеся взгляды новым, свежим и озорным!:))
      В приятной беседе я с удовольствие открываю забрало и отключаю ПРО:))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 19:26

      Олег опять в пучину сайта занырнул! предлагаю выбрать его на должность посла! будет от своего лица во внешней политики, представлять интересы нашего государства на ветках бомбардира )

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 19:31

      да мы все тут друг другу импульс придаём)
      схожу на лавочку за новыми идеями)
      постараюсь не надолго

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      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 19:39

      Теряем его временами...
      Думаю, что его устраивает подобный формат общения, он кайфует!.. Что ещё надо для приятного времяпровождения!..

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 19:47

      из солидарности с Максом, пожелаем победы ростову в матче с уфой . посмотреть правда у меня не получится

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 19:52

      Из солидарности и с твоей подачи, я уже нашёл трансляцию, ростовские кричалки, достал дудку и начинаю закипать!:))
      Пока там, что-то не прёт...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 21:34

      чуткость-сестра таланта..
      про донцовудостоевскогоилетова зажевал насвайно..))

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      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 21:35

      зато на таблицу смотришь, а Валера со своей ростовской бригадой - второй! и лицо сразу озаряется )

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 21:36

      ГИП..точно..))
      Главный Инженер Проекта..ЪЪ
      Ну,вы тут даёте,,Пьёте,..уки?
      Пьёте..)))

      3
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      shinnik > insider_retro 22 сентября 2018, 21:38

      Я уже рассказывал про кличку Надфиль?

      3
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      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 21:39

      пьём и курим, прям как у вас в бытовке

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 21:40

      нет, только про - рашпиль..

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 22 сентября 2018, 21:44

      Охх..проняло..Разница менталитетов огромна
      даже меж их племён..

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 22 сентября 2018, 21:45

      Неожиданности бывают в радость!..

      Что-то у нас тут общение сводится к переписке двух, богом забытых декабристов, которым вечером наставят плюсов за написанные опусы... Передохну я... Всем удачи!..
      Андрик, держи хвост пистолетом!..

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      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 22 сентября 2018, 21:55

      (С) которым вечером наставят плюсов за написанные опусы

      1.Шеф, значит у тусовки вы в авторитете !
      2. Не всем нам, косноязычным, дано так элегантно удерживать внимание собеседников и нити разговора !
      3. Мастер, Вы пишИте - у вас есть своя аудитория !!!
      Упс !!!

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 22 сентября 2018, 22:03

      Совсем не перед"охни)..словоблуд ты наш,надёжа и
      отрада...

      3
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 22 сентября 2018, 22:05

      Я тоже обтекаю..
      Эффектный юноша..
      Два слова на три буквы летит..
      красавец..

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:08

      Смотрел, Андрюша, футбол. Перед этим гандбол и матерился так профукать игру, ну и на теннис, который у нас в Питере проходит переключался. Разрывался между телеком и интернетом. Вот ростовчан не посмотрел, а смотрел "Ахмат - "Оренбург". И угадал, в Ростове без голов матч прошёл, а там интересная была игра.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 22:19

      наш физрук гандбол , ручным мячом называл. утверждал что так правильней) мы не спорили, но нам казалось что - гандбол - смешнее

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:20

      По программе Матч ТВ должны показывать "Реал" - "Эспаньол", а его нет показывают бокс. ))) Придётся настраиваться на мордобой. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:21

      И мы его так называли в 60-70-е годы, но потом английская терминология короткая взяла вверх на ТВ и по жизни.

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 22 сентября 2018, 22:22

      на патоку он не ответен..)

      Но будет вежлив и обыденно приветен..
      Насколько понял я за времена общения
      когда наскучат те ему и эти
      прервёт и эпосы и пафосы..а мы ,как дети
      по прежнему стучаться будем в сети.

      А Он над нами. Внемлить.Не велит.)))

      Гуру,без обид,день тяжёлый был..рабочий день..(

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 22:23

      там кстати Поветкин с Джошуо должен биться! я и забыл совсем...

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:25

      Они позже будут, пока идут другие бои, но смотреть можно. А Саню надо обязательно посмотреть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 22:31

      стихи во время тяжёлого рабочего дня сочинял?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 22 сентября 2018, 22:38

      всё херня, главное - хвост!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:39

      нет...ля, не сочиняю я.
      экспромт без принуждения стезя моя..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 22:41

      ....моя стезя себя не истязать!
      тоже экспромт! дарю))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:46

      если у тебя рабочий день не тяжёлый ,сооруди хоть буриме..

      даю настройку..проверим..?

      просто от балды..))

      ...Ереван
      ...коммунизм
      ....дастархан
      .....пессимизм.
      ...

      есть желающие поиграть?велкам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 22:50

      такого пессимизма ереван, при коммунизме даже не видал.
      поэтому беру стакан, е...б...ись он в рот ваш дастархан

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 23 сентября 2018, 07:28

      миленько...))
      Александр Сергеевич с Михаилом Юрьевичем дружно повернулись набок...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 23 сентября 2018, 19:36

      не,не отдаляйся..справься с ТДО своей..
      " Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный.."(с)
      Цитатами,кстати ,в совершенстве владел и ты,или Вы,хрен уже разберёшь...

      Стеснение есть часть воспитания,с которым
      жить трудно и порой невозможно..этоя просебя..(

      ну.да ладно..
      зенит -чемпион!Локо-не повезло..Это тоже ладно(,но чтобы не вынесли с Бомбы за создание инфантильно-герантофильной гопсоцсети))
      я про клички..)

      ----Кратко.История со школы...
      Был одноклассник,звали ,ххы,Олег..)
      Играл во всё. но больше всего в хоккей,профессионально так,за пушкинскую спортшколу,на первенство города...
      Получил погоняло Эспозито.(Фил Эспозито ,легенда Канадского хоккея)
      Ходил гордый,как Брежнев.
      Нам это надоело.Стали звать просто Фил.
      Взгрустнул,но не особо..
      Перешли просто на Филю...)
      Стал обижаться.. А обида в подростковом возрасте-как команда фас.для окружающих..
      Вот и стал он потом Надфилем,потом Рашпилем..
      потом и просто Напильником..))
      За сим и расстались...
      вот такая антология советских кличек..
      -----------------

      С Вами(с тобой),надеюсь не прощаюсь..

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 23 сентября 2018, 19:56

      Привет, многоуважаемый!.. Тебя про "трудный рабочий день" я уважительно понимаю... Твой труд заслуживает уважения, без иронии и сарказма... РАБОТАТЬ - это не языком трындеть и бумажки перекладывать...
      Ты меня, почти, всегда, понимаешь... Умеешь во всём часто увидеть и понять то, что другим неведомо... В этом вы с Андреем Кубанским сильно похожи... И сказать не стесняешься, рубишь с плеча, как ломом перепоясываешь...
      Я тоже не прощался... Просто, мне показалось, что выбранный формат общения, стал неудобен и тяготит народ... А молотить комменты в пустоту без взаимообщения - не моё... Мне не нужно количество комментов, лайков и роль какого-то волхва... Всегда ратовал за спокойную, комфортную, интересную и взаимоуважающую обстановку... Не люблю себя навязывать... Раз появилась усталость, - надо передохнУть, преодолеть непонимание... До связи!..:))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 23 сентября 2018, 20:11

      Пока..
      "Я ожидаю Вас в вестибюле.."(с),извини..)))

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      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 06:11

      Мастер, это хандра и это пройдёт ))

      https://bombardir.ru/news/557515-Liga-Evropy-Vilyarreal-i-Reyndzhers-obmenyalis-dvumya-golami#comments

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