«Интер» заработал на продаже билетов около 7 миллионов за первые три домашних матча сезона

«Интер» заработал порядка 7 миллионов евро с продаж билетом по итогам трех первых матчей команды в сезоне.

Средняя посещаемость стадиона «Сан-Сиро» на играх с «Торино», «Пармой» и «Тоттенхэмом» составила 57 529 человек.

На встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:1) побывало 64 123 человек.

В то время, как «Милан» рассматривает возможность построить собственный стадион, «Интер» хочет выкупить «Сан-Сиро» у городского совета.