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    Тотти: «Я пытался привезти в «Рому» Ибрагимовича и Роналду»

    Директор «Ромы» Франческо Тотти заявил, что пытался привлечь звезд в клуб. Он считает, что римляне нуждаются в больших игроках, чтобы бороться за трофеи.

    «Я всегда говорил, что для победы нужны чемпионы. Я надеялся, что удастся пригласить Роналду и Ибрагимовича. Сильнейших в мире. Речь не только о нападающих, но и о защитниках или полузащитниках.

    Но у нас был финансовый лимит. Я действительно пытался привезти немыслимых для «Ромы» игроков», – сказал Тотти.

    Источник: Tribalfootball

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    20.09.2018 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 сентября 2018, 14:16

      Пожалуй за последние 20 лет в Роме только один немыслемый играл и это ты. Жаль, что характер скотский.

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