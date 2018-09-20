Тотти: «Я пытался привезти в «Рому» Ибрагимовича и Роналду»

Директор «Ромы» Франческо Тотти заявил, что пытался привлечь звезд в клуб. Он считает, что римляне нуждаются в больших игроках, чтобы бороться за трофеи.

«Я всегда говорил, что для победы нужны чемпионы. Я надеялся, что удастся пригласить Роналду и Ибрагимовича. Сильнейших в мире. Речь не только о нападающих, но и о защитниках или полузащитниках.

Но у нас был финансовый лимит. Я действительно пытался привезти немыслимых для «Ромы» игроков», – сказал Тотти.