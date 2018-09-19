ФНЛ. «Тамбов» разгромил «Томь» и возглавил таблицу, «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником»

«Тамбов» дома обыграл «Томь» со счетом 3:0 в матче 12-го тура ФНЛ. Хозяева набрали 27 очков и поднялись на первую строчку в таблице. «Томь» с 26-ю очками идет второй.

В другом матче «Шинник» сыграл вничью с «СКА-Хабаровском» – 1:1.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Шинник – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Камилов, 68; 1:1 – Радченко, 90+4.

Удаление: Камилов, 70 – нет.

Тамбов – Томь – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чернышов, 49; 2:0 – Чуперка, 81; 3:0 – Апаев (с пенальти), 89.

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