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    ФНЛ. «Тамбов» разгромил «Томь» и возглавил таблицу, «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником»

    «Тамбов» дома обыграл «Томь» со счетом 3:0 в матче 12-го тура ФНЛ. Хозяева набрали 27 очков и поднялись на первую строчку в таблице. «Томь» с 26-ю очками идет второй.

    В другом матче «Шинник» сыграл вничью с «СКА-Хабаровском» – 1:1.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Шинник – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Камилов, 68; 1:1 – Радченко, 90+4.

    Удаление: Камилов, 70 – нет.

    Тамбов – Томь – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чернышов, 49; 2:0 – Чуперка, 81; 3:0 – Апаев (с пенальти), 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 сентября 2018, 21:17

      Тамбов с 1-го места прёт в премьер-лигу! Не ожидал...
      За вторую путёвку еще будет борьба, Авангард и Чертаново себя покажут.

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