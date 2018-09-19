ФНЛ. «Тамбов» разгромил «Томь» и возглавил таблицу, «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником»

Тамбов с 1-го места прёт в премьер-лигу! Не ожидал...
За вторую путёвку еще будет борьба, Авангард и Чертаново себя покажут.
«Тамбов» дома обыграл «Томь» со счетом 3:0 в матче 12-го тура ФНЛ. Хозяева набрали 27 очков и поднялись на первую строчку в таблице. «Томь» с 26-ю очками идет второй.
В другом матче «Шинник» сыграл вничью с «СКА-Хабаровском» – 1:1.
Первенство ФНЛ. 12-й тур
Шинник – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Камилов, 68; 1:1 – Радченко, 90+4.
Удаление: Камилов, 70 – нет.
Голы: 1:0 – Чернышов, 49; 2:0 – Чуперка, 81; 3:0 – Апаев (с пенальти), 89.