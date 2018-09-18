Дочь Карреры поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку

Массимо один из нас! Всё верно, мы это никогда не должны забывать. Я за тренера, все недовольные игроки пускай катятся к х..ям. Зажрались бл..ть звёзды недоделанные.
P.S. Даже если есть у кого-то какие-то вопросы от болельщиков к тренеру, во-первых, нужно их задавать вовремя и не лезти в работу посреди сезона!!! Он не обязан отчитываться почему на этот матч он поставил одного, а на другой второго, это его работа и ему виднее. Во-вторых, придерживайте все свои вопросы либо до паузы в чемпионате, когда есть промежуточные итоги, либо после окончания чемпионата, когда есть итоговая таблица. Всё!!! Когда до этого дойдёт время, 9 из 10 ваших вопросов окажутся неуместной хр..нью! Так какого х..я вы эту неуместную хрень с больной головы пытаететсь перекладывать на здоровую??? Займитесь своими делами и не лезьте в чужие.
Дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Карреры выразила благодарность болельщикам команды за поддержку своего отца.
Ранее актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста, который лайкнули полузащитник москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. В итоге Каррера отстранил футболистов от работы с командой.
«Спасибо за ваши чудесные сообщения! Вы – лучшие болельщики в мире! Спасибо», – написала Франческа Каррера в сториз с инстаграме.
Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят