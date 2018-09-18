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Дочь Карреры поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку

18 сентября 2018, 16:19
30

Дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Карреры выразила благодарность болельщикам команды за поддержку своего отца.

Ранее актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста, который лайкнули полузащитник москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. В итоге Каррера отстранил футболистов от работы с командой.

«Спасибо за ваши чудесные сообщения! Вы – лучшие болельщики в мире! Спасибо», – написала Франческа Каррера в сториз с инстаграме.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Instagram
Россия. Кубок Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1537277545
Всегда пожалуйста. Главное батю накрути, чтобы Ахматов боле не было.
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тщмек 19
1537277597
А теща Карреры пригласила на блины
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Alllex68
1537278165
Кто предложит дочке Карреры пойти под венец? Может Максименко?
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Полная Канистра
1537280763
Доча имей ввиду я с твоим папаней до конца !!!!!!!!! ОН У ТЕБЯ САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!! можете минусовать но это моё сугубо личное мнение. Всего вам хорошего!
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Дедуктор
1537280948
Откровенный ублюдок в роли капитана команды. Это что за коллектив такой? Глушакова надо было убирать из команды первым. Вслед за ним - Адриано с Комбаровым. А убрали ... Промеса.
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zigbert
1537282135
Капитан должен вести за собой игроков а не разваливать команду. Задумайся над этим Денис.
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ivanthebest
1537284636
Массимо один из нас! Всё верно, мы это никогда не должны забывать. Я за тренера, все недовольные игроки пускай катятся к х..ям. Зажрались бл..ть звёзды недоделанные. P.S. Даже если есть у кого-то какие-то вопросы от болельщиков к тренеру, во-первых, нужно их задавать вовремя и не лезти в работу посреди сезона!!! Он не обязан отчитываться почему на этот матч он поставил одного, а на другой второго, это его работа и ему виднее. Во-вторых, придерживайте все свои вопросы либо до паузы в чемпионате, когда есть промежуточные итоги, либо после окончания чемпионата, когда есть итоговая таблица. Всё!!! Когда до этого дойдёт время, 9 из 10 ваших вопросов окажутся неуместной хр..нью! Так какого х..я вы эту неуместную хрень с больной головы пытаететсь перекладывать на здоровую??? Займитесь своими делами и не лезьте в чужие.
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