Дочь Карреры поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку

Дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Карреры выразила благодарность болельщикам команды за поддержку своего отца.

Ранее актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста, который лайкнули полузащитник москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. В итоге Каррера отстранил футболистов от работы с командой.

«Спасибо за ваши чудесные сообщения! Вы – лучшие болельщики в мире! Спасибо», – написала Франческа Каррера в сториз с инстаграме.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят