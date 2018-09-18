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    Дочь Карреры поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку

    Дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Карреры выразила благодарность болельщикам команды за поддержку своего отца.

    Ранее актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой в адрес итальянского специалиста, который лайкнули полузащитник москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. В итоге Каррера отстранил футболистов от работы с командой.

    «Спасибо за ваши чудесные сообщения! Вы – лучшие болельщики в мире! Спасибо», – написала Франческа Каррера в сториз с инстаграме.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Instagram

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    18.09.2018 16:19
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2018, 18:30

      Массимо один из нас! Всё верно, мы это никогда не должны забывать. Я за тренера, все недовольные игроки пускай катятся к х..ям. Зажрались бл..ть звёзды недоделанные.

      P.S. Даже если есть у кого-то какие-то вопросы от болельщиков к тренеру, во-первых, нужно их задавать вовремя и не лезти в работу посреди сезона!!! Он не обязан отчитываться почему на этот матч он поставил одного, а на другой второго, это его работа и ему виднее. Во-вторых, придерживайте все свои вопросы либо до паузы в чемпионате, когда есть промежуточные итоги, либо после окончания чемпионата, когда есть итоговая таблица. Всё!!! Когда до этого дойдёт время, 9 из 10 ваших вопросов окажутся неуместной хр..нью! Так какого х..я вы эту неуместную хрень с больной головы пытаететсь перекладывать на здоровую??? Займитесь своими делами и не лезьте в чужие.

      5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:48

      Капитан должен вести за собой игроков а не разваливать команду. Задумайся над этим Денис.

      6
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 18 сентября 2018, 17:29

      Откровенный ублюдок в роли капитана команды. Это что за коллектив такой?
      Глушакова надо было убирать из команды первым. Вслед за ним - Адриано с Комбаровым.
      А убрали ... Промеса.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Дедуктор 18 сентября 2018, 17:38

      Промеса на повышение "убрали" согласно его личному желанию. ))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:26

      Доча имей ввиду я с твоим папаней до конца !!!!!!!!! ОН У ТЕБЯ САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!! можете минусовать но это моё сугубо личное мнение. Всего вам хорошего!

      4
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:37

      Как думаешь, а "ейный папаня" тебя с собой за такую преданность в Италию, в Удинезе возмёт? )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 18 сентября 2018, 17:44

      нах мне Италия он мне здесь в команде нужен . Можешь его ненавидеть это твоё а большинство желают чтобы он дальше работал

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:50

      Посмотрим-посмотрим, кто из нас окажется прав.
      В конечном счёте, ВСЁ решает Федун.
      Дождёмся окончания или зимнего отрезка. или конца чемпионата.
      Если ИГРАТЬ будут так же, т. е. никак, то, сам понимаешь. какое будут оргвыводы "от Федуна".

      Да! Чуть не забыл!
      А с чего я должен его, Карреру, ненавидеть?
      Я не юнец какой-то там и футбол воспринимаю, как хобби, которым можно хорошо отвлечься от основных дел.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 18 сентября 2018, 17:55

      читай ниже свои посты /а у меня на-а-а-а много больше вопросов именно к Каррере/ тут всё сказано

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Полная Канистра 18 сентября 2018, 18:01

      Так у меня действительно много вопросов к ИГРЕ команды, которые хочу задать непосредственно Каррере. но это-то не значит, что я прямо таки его ненавижу!?
      Не будет Карреры, станет у руля другой наставник, который, дай Бог, будет ещё лучше Карреры по поставленной Спартаку ИГРЕ, то и к нему в случае чего возникут вопросы.
      Хотя лучше. конечно, чтобы этихъ вопросов не возникало как можно дольше.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 18 сентября 2018, 18:03

      дай бог согласен с вами

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 16:42

      Кто предложит дочке Карреры пойти под венец? Может Максименко?

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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 сентября 2018, 16:33

      А теща Карреры пригласила на блины

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 16:32

      Всегда пожалуйста.
      Главное батю накрути, чтобы Ахматов боле не было.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 18 сентября 2018, 16:39

      Это теперь Каррера будет крутить фаберже сидельцам в интернете.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 16:42

      Эти "Ахматы" могли быть уже намного раньше, и только ФАНТАСТИЧЕСКОЕ везение позволяло команде Спартак этого "Ахмата" не получить.
      Хотя, нет. С ПАОКом уже видно было, что команда не играет.
      Да и последние туры прошлого сезона тоже.
      А Каррера: "Всё хорошо, прекрасная маркиза."
      Именно поэтому считаю, что в нынешней обстановке внутри коллектива виноват именно Каррера в первую очередь.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > derrik2000 18 сентября 2018, 16:55

      Читаю я твои посты и прихожу к выводу, что ты ничем не отличаешься от того же Назарова и ему подобных, сплошное нытье в адрес Карреры и обвинение его во всех грехах. Не ошибается только тот, кто не работает. Я вообще не могу понять, какая трагедия случилась после первого поражения Спартака, он что в ФНЛ вылетает? Что вы все взбесились? Весь чемпионат впереди, в прошлом сезоне начало во много раз было хуже. Протрезвейте, наконец-то, пошевелите мозгами, что нет никакой трагедии, а может наоборот этот проигрыш встрепенет команду.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Т34 18 сентября 2018, 17:05

      Вопрос не в том, что Спартак проиграл на своём поле Ахмату.
      Совсем не в том.
      А ты что матчи с участием Спартака не смотришь?
      Команда, что, ИГРАЕТ?
      Или хождение в лидерах "колхоз-лиги" - это уже АгрАмадный успех?
      Что, тебе не хочется, чтобы игра на игру Спартака было приятно посмотреть и на европейской арене, как в сезоне 1990-1991 г.?

      Убеждён, что и тебе, и другим десяткам миллионов болельщиков, фанов и просто поклонникам команды хочется именно ЭТОГО.
      иИ никакой проигрыш не встряхнёт уже Спартак. по крайней мере на длительное время, пока имеется конфликт между ГТ и "лидерами раздевалки".
      Уже видели и проходили ЭТО.
      И в Спартаке, и в других российских и европейских клубах.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > derrik2000 18 сентября 2018, 17:19

      Только эти "десятки миллионов болельщиков, фанов и просто поклонников команды" в своё время были рады новостям о переговорах с Бердыевым и говорили: "похрен, что автобус будет, лишь бы результат был". И вот теперь результат вроде есть: золото и бронза, но подавай феерическую игру с Глушаковым, Комбаровым, Поповым, Ещенко в составе.
      Вот Назаров скоро приведет Зидана на тренерский мостик, посмотрим, чего ЗиЗу с этими поцами навыигрывает.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 17:34

      Надеюсь их Фаберже не железные.
      Пусть в очередь на трансплантологию встают.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Eddyson 18 сентября 2018, 17:35

      Ты ТО ВРЕМЯ не сравнивай с нынешним.
      Разговоры и поддержка болелами возможного намерения заключить контракт с Бердыевым были на фоне совершенно, фантастически безграмотной работе ГТ и потерей ими нитей управления командой.
      Бердыев был ТОГДА нужен, как ДИРЕКТОР, который знает, что хочет от игроков и находящий в себе силы вскрывать гнойники, который мы сейчас и видим в Спартаке.
      А что до "бердыевского футбола", то на фоне того унылого "так называемого футбола, который в ТО время долго показывала команда, уже и этот "бердыевский футбол" воспринимался всеми, как благо.
      Но всё течёт, всё изменяется.
      Спартак стал чемпионом с достаточно хорошей, привлекательной и атакующей игрой, и болельщики поверили, что Спартак возрождается...
      Ан - НЕТ!
      Ведущие игроки, костяк команды стал почивать на лаврах, а Каррера в силу своей слабохарактерности не смог или струсил, как плохой хирург "резать по живому, чтобы потом было хорошо".
      Результат - имеем совершенно тусклую ИГРУ и раздрай в коллективе, потому что те, кого нужно было убирать ещё по окончании прошлого сезона, возомнили себя неприкасаемыми.
      А страдает вся команда и её преданные болелы.
      Отдельно по-поводу Д. Комбарова.
      Великие психологи и психиатры говорят о том, что близнецов КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ разъединять!
      В Спартаке видимо ЭТОГО не знали или просто проигнорировали.
      Что происходит сейчас с Д. Комбаровым на поле видят все.
      Нужно их с братом ВМЕСТЕ из Спартака убирать, тогда, глядишь, и Спартаку было бы лучше, и братьям.
      В тульском Арсенале.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 18 сентября 2018, 17:36

      Сейчас и выяснится какие у них яйца, хотя уже сейчас видно, что всмятку...

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 18 сентября 2018, 17:39

      Глупость говоришь.
      ПАОК по большому счёту это просто трагедия.Стечение обстоятельств.Повезло же нам по большому счёту только в матче с Краснодаром.Другой вопрос, что меры надо было уже тогда принимать.Запозднились мы с орг выводами и вот имеем то, что имеем.Хотя хвост данной истории ещё с конца прошлого сезона тянется, но ОПГ Ромашка так выводы и не сделала.И вообще, если игроки не играют, здесь не проблема тренера.В борделе тоже не кровати местами двигают, а девок меняют.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 17:39

      Согласен.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 17:45

      "ПАОК по большому счёту это просто трагедия.Стечение обстоятельств."

      Если бы такая "игра" была только в матче с ПАОКом, то тогда я бы назвал это "неудачным сочетанием звёзд на небе".
      Но когда ЭТО уже происходит, пусть и с небольшими всплесками, ещё с апреля прошлого сезона, то это уже СИСТЕМА.

      "И вообще, если игроки не играют, здесь не проблема тренера.В борделе тоже не кровати местами двигают, а девок меняют."

      А что, "девок менять", это не вопрос Главного по притону, ОЙ, прости, Главного тренера? )))))))
      Федун - хозяин, а ГТ - Каррера.
      Вопросы определения основного состава команды находятся именно в его ведении, равно как и вопросы замен по ходу матча.
      А он и там, и там - полный пшик.
      В этом сезоне, по крайней мере.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 18 сентября 2018, 18:01

      Давай так.2 года назад с составом значительно более худшим чем сейчас, мы берём золото.За 2 года наши конкуренты сильней точно не стали и тем не менее даже с усилением( А Жиго, Джикия,Селихов, Макссименко, Ломовицкий, Ташаев,Тимофеев, Ханни и Рассказов я точно считаю усилением) мы устраиваем бурю в стакане, а вчерашние лидеры (Глушаков и Ещенко) продолжают с конца прошлого сезона, строить козни)Разве сложно сложить 2 плюс два или три вычесть два ? Мы не внутри команды.Массимо тактично старается не выносить сор из избы и в конце прошлого сезона дал смутьянам шанс , но уже итак понятно, что они ложили на этот шанс с прибором.
      У нас есть кому играть.Тот же Ханни легко заменит Глушака в центре полузащиты, а тем более , что парень рвётся играть.Другой вопрос, что на несвойственной ему позиции слева, ему тяжко себя проявить.Тот же Рассказов прочно вытесняет Ещенко.Комбарова крепко переводит в разряд запасных Мельгарехо. А Роша, на которого, что только не сыпалось всё это время вполне и я пишу это осознанно, вполне может со временем заменить незаменимого Промеса. У парня есть все достатки в полном объёме.Техника, скорость, обводка, всё есть.Нету времени на игровом поле.Именно Роша способен заменить Промеса.А ещё мы забываем про Ташаева, который способен сыграть на двух флангах.Так что в уничтожении ОПГ "Ромашка" заинтересованы все, кроме фигурантов этого ОПГ.
      Повторюсь, из .овна Массимо сделал нас чемпионами и нужно быть уродом не благодарным чтобы возводить всех собак на Массимо в ситуации во сто раз более простой чем два года назад.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 18:04

      Посмотрим, как команда с заштатным Рапидом сыграет после всей этой встряски.

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      Мары > derrik2000 18 сентября 2018, 18:05

      Вот это другой настрой и другой разговор.
      С этого и начнём.
      Удачи.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Мары 18 сентября 2018, 18:08

      Тебе тоже.
      Но смотри.
      Если плохо сыграют (не ВЫИГРАЮТ, а именно ПЛОХО СЫГРАЮТ), тогда я уж напишу...
      Всё-всё-всё напишу... )))))))))))))

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