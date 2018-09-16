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    Серия А. «Рома» дома вела в два мяча против «Кьево» и сыграла вничью

    Завершился матч четвертого тура Серии А между «Ромой» и «Кьево». Хозяева забили два мяча в первые полчаса игры, но победить не сумели. Веронцы во второй половине встречи отыгрались.

    Римляне – соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В турнирной таблице Серии А «Рома» идет вне зоны еврокубков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Рома – Кьево – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Шаарави, 10; 2:0 – Кристанте, 30; 2:1 – Бирса, 52; 2:2 – Стемпиньски, 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 15:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 сентября 2018, 16:20

      Совсем захромала «волчица».пока только Неаполь показывает,что у интриги в чемпионате есть шансы.

      0
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      Рейтинг: +12343

      DeStar 16 сентября 2018, 15:55

      Олени...как так можно, кьево днище полное.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 сентября 2018, 15:47

      Алешки и они еще хотят стать чемпионами, не в этом веке

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 сентября 2018, 15:31

      Наркомы шоле?

      0
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