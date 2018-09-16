Серия А. «Рома» дома вела в два мяча против «Кьево» и сыграла вничью

Завершился матч четвертого тура Серии А между «Ромой» и «Кьево». Хозяева забили два мяча в первые полчаса игры, но победить не сумели. Веронцы во второй половине встречи отыгрались.

Римляне – соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В турнирной таблице Серии А «Рома» идет вне зоны еврокубков.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Рома – Кьево – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Эль-Шаарави, 10; 2:0 – Кристанте, 30; 2:1 – Бирса, 52; 2:2 – Стемпиньски, 83.

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