Деспотович выйдет на острие у «Оренбурга»; Нету, Шатов, Дзюба – в старте «Зенита»

Желаю успеха деспотичной атаке Оренбурга!
Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Иванович, Смольников, Шатов, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси, Дзюба.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 14:00 по Москве на оренбургском «Газовике».
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