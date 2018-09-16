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    Деспотович выйдет на острие у «Оренбурга»; Нету, Шатов, Дзюба – в старте «Зенита»

    Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

    «Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Иванович, Смольников, Шатов, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 14:00 по Москве на оренбургском «Газовике».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    16.09.2018 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 16 сентября 2018, 13:49

      Желаю успеха деспотичной атаке Оренбурга!

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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 сентября 2018, 13:31

      Очень хотелось бы на Маркизио посмотреть, надеюсь , что выйдет во втором тайме.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Dammit 16 сентября 2018, 13:44

      Это вряд ли, у него была травма "крестов" и ему не желательно играть на искусственном поле

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 сентября 2018, 13:24

      Нету опять по старинке будет из чужих выбивать. Бомжи потеряют очки.

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      Рейтинг: +187

      zubr252 16 сентября 2018, 13:19

      Очки Зениту терять нельзя так что счет 0-2 ,пользу госчтей Дзюба забьет свой гол.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 сентября 2018, 13:08

      0-1 или 0-2 100% будут, закроется Оренбург и будет всю игру у себя в штрафной стоять

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