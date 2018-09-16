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    Радимов: «Зенит-2» на правильном пути»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ничью с «Ротором» в матче 11-го тура ФНЛ. Петербуржцы имеют на своем счету три очка и занимают последнее место в турнирной таблице.

    Радимов возглавил команду 5 сентября, сменив Александра Горшкова.

    — Мы понимали с чем нам придется сегодня столкнуться. Натиск у этой команды существенный. Вначале мы старались сыграть организованно и правильно, особенно в обороне. Во втором тайме перестроились, и стало легче в атаке, больше выходов стало получаться. Если говорить в целом об игре, то хочу похвалить свою команду, потому что ребята практически не дали создать моменты у своих ворот. Пропускать в конце обидно, но тем интереснее футбол в Волгограде, где он всегда был на высоком уровне.

    — Вы совсем недавно возглавили команду. Как удалось ее перестроить? Ваши молодые игроки выглядели мастерами даже на фоне «Ротора». Что произошло?

    — Я не могу говорить о том, что было до меня. Для меня важны все футболисты, которые находятся в команде, все будут получать игровое время. Тот тренировочный процесс, который мы предложили ребятам, тяжелый, но он им нравится. Мы выстраиваем игру, начиная от обороны, постепенно будем приходить к тому, чтобы развивать атаки. Кое-что у нас уже получается, но многие моменты не доводим до конца. Думаю, мы на правильном пути. Хочу похвалить своих ребят за то, что они воспринимают и работают на тренировках. Еще достаточно времени, чтобы исправить турнирное положение. Мы начинали, когда отрыв составлял девять очков, а теперь уже семь, я поблагодарил игроков за это.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.09.2018 09:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      ванжо55 22 сентября 2018, 22:19

      это да

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 11:52

      Радимов: «Зенит-2» на правильном пути в ПФЛ»
      Гнать надо Радимова и взять нормального тренера, что будет реально тренировать пацанов.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 сентября 2018, 12:33

      Зенит-2, судя по словам Радимова, на правильном пути занимая последнее место. Сыграть с Ротором вничью, это у него считается успехом. А Ротор лидер? Какой там лидер, занимает 18 строчку турнирной таблицы. Ну, теперь попрет у Зенита-2!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 сентября 2018, 11:26

      Прогресс налицо, ведь такими темпами к концу чемпионата отрыв Зенита-2 от предпоследнего места уменьшится до 1 очка. Но все равно остается непонятным зачем эта команда вообще нужна. У нее болельщики есть (кроме родичей самих игроков)?

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