Радимов: «Зенит-2» на правильном пути»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ничью с «Ротором» в матче 11-го тура ФНЛ. Петербуржцы имеют на своем счету три очка и занимают последнее место в турнирной таблице.

Радимов возглавил команду 5 сентября, сменив Александра Горшкова.

— Мы понимали с чем нам придется сегодня столкнуться. Натиск у этой команды существенный. Вначале мы старались сыграть организованно и правильно, особенно в обороне. Во втором тайме перестроились, и стало легче в атаке, больше выходов стало получаться. Если говорить в целом об игре, то хочу похвалить свою команду, потому что ребята практически не дали создать моменты у своих ворот. Пропускать в конце обидно, но тем интереснее футбол в Волгограде, где он всегда был на высоком уровне.

— Вы совсем недавно возглавили команду. Как удалось ее перестроить? Ваши молодые игроки выглядели мастерами даже на фоне «Ротора». Что произошло?

— Я не могу говорить о том, что было до меня. Для меня важны все футболисты, которые находятся в команде, все будут получать игровое время. Тот тренировочный процесс, который мы предложили ребятам, тяжелый, но он им нравится. Мы выстраиваем игру, начиная от обороны, постепенно будем приходить к тому, чтобы развивать атаки. Кое-что у нас уже получается, но многие моменты не доводим до конца. Думаю, мы на правильном пути. Хочу похвалить своих ребят за то, что они воспринимают и работают на тренировках. Еще достаточно времени, чтобы исправить турнирное положение. Мы начинали, когда отрыв составлял девять очков, а теперь уже семь, я поблагодарил игроков за это.