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    Семак: «Возможно, Полоза и Ригони не следовало летом отпускать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о двух покинувших команду летом футболистах - Дмитрии Полозе и Эмилиано Ригони. Первый сейчас в «Рубине», второй – в «Аталанте».

    «Я прекрасно понимаю Диму Полоза, и запихивать его на фланг в нашей схеме, потому что на его оптимальной позиции у нас конкуренция высока, неправильно. И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать. Но пускай наша обойма будет поменьше, и мы будем изворачиваться, но востребованные ребята лучше получат возможность играть.

    Это же и клубу идет на пользу: они на виду, ликвидные игроки. Полоз забил за сборную, Ригони два мяча в первой же встрече за «Аталанту» забил. Я рад за каждого футболиста, который, уйдя в аренду, набирает количество игрового времени», – сказал тренер.

    «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.09.2018 09:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 16:54

      Полоз конечно сейчас хорош. Но в Зените он в основном выходил на замену.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 сентября 2018, 11:54

      Пусть играют -- всё лучше , чем на лавке сидеть !!!

      9
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      Рейтинг: +26

      G R A N D 15 сентября 2018, 11:46

      Ну не помешали бы точно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 11:18

      Да тут не просто обойма, а целый склад боеприпасов! Ещё человек 5-7 смело отцеплять можно и нужно!

      5
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 сентября 2018, 11:14

      я конечно не за зенит, васся, но за семака.....полоза правильно отдали, не вписывается в схему и полирует лавку, а вот ригони и на фланге хорош....зимой надо возвращать, на одном дзюболотном весь сезон не проедешь

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 сентября 2018, 10:38

      Что, не хватает пары говнюков?

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 09:56

      Но в обойме могут оказаться и бракованные, холостые, отсыревшие патроны.

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 сентября 2018, 09:51

      Про обоймы лучше промолчал бы, у него в отличие от большинства клубов она заряжена по полной,"Целиться лучше надо".

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anatolich72 15 сентября 2018, 09:55

      Там же в клубе не мало кто под руку с прицела его сбивает... )))

      5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > anatolich72 15 сентября 2018, 14:09

      Прежде, чем болтать посчитай сколько игроков в обойме и в отличии других клубов какие задачи стоят перед тренером, ли ж бы повыпендриваться!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 15 сентября 2018, 09:45

      Таааак!!! Двух составов уже не хватает!

      4
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 сентября 2018, 09:42

      Полоз явно засиделся на лавке, а вот Ригони действительно зря в аренду отдали.

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > KPCCSPB 15 сентября 2018, 14:13

      Не важно каким он был в прошлом сезоне,важно каким он в этом сезоне,но к сожалению Мак Выглядел на голову сильнее в начале,вот только когда ушёл Ригони, Мак толи булки расслабил и просто растворился на поле,его нужно хорошенько встрехнуть.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > KPCCSPB 15 сентября 2018, 20:39

      Я смотрел все товарищеские предсезонки+официальные и могу с увереностью сказать ,что Мак был сильнее.

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