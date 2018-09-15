Семак: «Возможно, Полоза и Ригони не следовало летом отпускать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о двух покинувших команду летом футболистах - Дмитрии Полозе и Эмилиано Ригони. Первый сейчас в «Рубине», второй – в «Аталанте».

«Я прекрасно понимаю Диму Полоза, и запихивать его на фланг в нашей схеме, потому что на его оптимальной позиции у нас конкуренция высока, неправильно. И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать. Но пускай наша обойма будет поменьше, и мы будем изворачиваться, но востребованные ребята лучше получат возможность играть.

Это же и клубу идет на пользу: они на виду, ликвидные игроки. Полоз забил за сборную, Ригони два мяча в первой же встрече за «Аталанту» забил. Я рад за каждого футболиста, который, уйдя в аренду, набирает количество игрового времени», – сказал тренер.

«Зенит» лидирует в РПЛ.