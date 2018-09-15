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  • Семак: «Возможно, Полоза и Ригони не следовало летом отпускать»

Семак: «Возможно, Полоза и Ригони не следовало летом отпускать»

15 сентября 2018, 09:08
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о двух покинувших команду летом футболистах - Дмитрии Полозе и Эмилиано Ригони. Первый сейчас в «Рубине», второй – в «Аталанте».

«Я прекрасно понимаю Диму Полоза, и запихивать его на фланг в нашей схеме, потому что на его оптимальной позиции у нас конкуренция высока, неправильно. И Ригони, и Полоза, может, был смысл попридержать. Но пускай наша обойма будет поменьше, и мы будем изворачиваться, но востребованные ребята лучше получат возможность играть.

Это же и клубу идет на пользу: они на виду, ликвидные игроки. Полоз забил за сборную, Ригони два мяча в первой же встрече за «Аталанту» забил. Я рад за каждого футболиста, который, уйдя в аренду, набирает количество игрового времени», – сказал тренер.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рубин Аталанта Полоз Дмитрий Ригони Эмилиано Семак Сергей
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1536992133
То, что они будут играть и набирать игровой практики, а не сидеть больше на лавке в " Зените" безусловно плюс. Вопрос, Сергей в другом, тех ли футболистов отдали в аренду, оставив других в команде ?...
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paracetamol
1536993745
Полоз явно засиделся на лавке, а вот Ригони действительно зря в аренду отдали.
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батог
1536993907
Таааак!!! Двух составов уже не хватает!
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anatolich72
1536994281
Про обоймы лучше промолчал бы, у него в отличие от большинства клубов она заряжена по полной,"Целиться лучше надо".
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Фотон
1536994581
Но в обойме могут оказаться и бракованные, холостые, отсыревшие патроны.
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kykyi
1536997114
Что, не хватает пары говнюков?
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Ауторитетный экспэрт мамо
1536999264
я конечно не за зенит, васся, но за семака.....полоза правильно отдали, не вписывается в схему и полирует лавку, а вот ригони и на фланге хорош....зимой надо возвращать, на одном дзюболотном весь сезон не проедешь
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Обер-КанцлерЪ
1536999488
Да тут не просто обойма, а целый склад боеприпасов! Ещё человек 5-7 смело отцеплять можно и нужно!
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G R A N D
1537001203
Ну не помешали бы точно.
Ответить
Zenmaster
1537001688
Пусть играют -- всё лучше , чем на лавке сидеть !!!
Ответить
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