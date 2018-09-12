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    Хедира: «Переход Роналду не принесет «Ювентусу» автоматическую победу в ЛЧ. Нужно работать»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

    «Мы дважды проигрывали в финале ЛЧ за последние четыре года. Но если ты дважды добираешься до финала, это значит, что у тебя сильная команда. Для победы нужно нечто особенное.

    Переход Криштиану не принесет нам автоматически победу в Лиге чемпионов. Он помогает настроиться, чтобы бороться на самом высоком уровне.

    Я знаю, что игроки, клуб и болельщики мечтают о победе в ЛЧ. Мы должны работать, чтобы это стало реальностью», – сказал Хедира.

    Соперниками «Ювентуса» на групповом этапе будут «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 23:49
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