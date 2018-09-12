Хедира: «Переход Роналду не принесет «Ювентусу» автоматическую победу в ЛЧ. Нужно работать»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

«Мы дважды проигрывали в финале ЛЧ за последние четыре года. Но если ты дважды добираешься до финала, это значит, что у тебя сильная команда. Для победы нужно нечто особенное.

Переход Криштиану не принесет нам автоматически победу в Лиге чемпионов. Он помогает настроиться, чтобы бороться на самом высоком уровне.

Я знаю, что игроки, клуб и болельщики мечтают о победе в ЛЧ. Мы должны работать, чтобы это стало реальностью», – сказал Хедира.

Соперниками «Ювентуса» на групповом этапе будут «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».