Президент «ПСЖ»: «С Роналду «Ювентус – наш главный соперник в Лиге чемпионов»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи назвал основного конкурента парижан в борьбе за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«С Криштиану Роналду «Ювентус» – наш главный соперник в еврокубках. Мои поздравления!» – сказал аль-Хелаифи.

В групповом раунде главного европейского клубного турнира «ПСЖ» сыграет «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой». «Ювентус» поспорит за выход в плей-офф с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Янг Бойз».