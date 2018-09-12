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    Президент «ПСЖ»: «С Роналду «Ювентус – наш главный соперник в Лиге чемпионов»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи назвал основного конкурента парижан в борьбе за победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    «С Криштиану Роналду «Ювентус» – наш главный соперник в еврокубках. Мои поздравления!» – сказал аль-Хелаифи.

    В групповом раунде главного европейского клубного турнира «ПСЖ» сыграет «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой». «Ювентус» поспорит за выход в плей-офф с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Янг Бойз».

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 12 сентября 2018, 14:27

      Последние 4 года и без него Юве был одним из главных притендентов))

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