Орлов: «Не ожидал такого от чехов. 5:1 – это многовато»

Футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов удивлен счетом товарищеского матча, в котором накануне встречались сборные России и Чехии.

«От чехов большего стоило ожидать, что-то совсем они не смогли оказать сопротивления, хотя с украинцами на равных играли. Они проиграли им в один мяч, но игра была напряженной.

Я рад за наших ребят. То, что сейчас происходит, – феномен. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец – все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике. То, что сейчас делает сборная России, – это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда было серьезным, но сегодня 5:1 – это многовато.

Заболотный? Он много тренировался, конечно, я к нему отношусь со сдержанной оценкой – по одной простой причине, что я вижу, что он не умеет, но когда он делает, то, что умеет, – это другой вопрос. Они ведь с Марковым забили на двоих 12 мячей. Марков восемь, а Заболотный четыре. Ему было трудно, и вот он как-то реабилитировался.

Дзюба его мотивировал? Не только. Дзюба вместе со всей сборной, Черчесов – главный идеолог этой химии, которая существует между игроками. Он уверенность к себе подвел, Дзюба – лидер. Но в сборной главный мотиватор – Черчесов. Он все общество наше мотивирует.

Так, как у нас к футболу относятся, никогда не относились. За последние 40 лет точно этого не было», – сказал Орлов.

Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1.