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    Орлов: «Не ожидал такого от чехов. 5:1 – это многовато»

    Футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов удивлен счетом товарищеского матча, в котором накануне встречались сборные России и Чехии.

    «От чехов большего стоило ожидать, что-то совсем они не смогли оказать сопротивления, хотя с украинцами на равных играли. Они проиграли им в один мяч, но игра была напряженной.

    Я рад за наших ребят. То, что сейчас происходит, – феномен. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец – все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике. То, что сейчас делает сборная России, – это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда было серьезным, но сегодня 5:1 – это многовато.

    Заболотный? Он много тренировался, конечно, я к нему отношусь со сдержанной оценкой – по одной простой причине, что я вижу, что он не умеет, но когда он делает, то, что умеет, – это другой вопрос. Они ведь с Марковым забили на двоих 12 мячей. Марков восемь, а Заболотный четыре. Ему было трудно, и вот он как-то реабилитировался.

    Дзюба его мотивировал? Не только. Дзюба вместе со всей сборной, Черчесов – главный идеолог этой химии, которая существует между игроками. Он уверенность к себе подвел, Дзюба – лидер. Но в сборной главный мотиватор – Черчесов. Он все общество наше мотивирует.

    Так, как у нас к футболу относятся, никогда не относились. За последние 40 лет точно этого не было», – сказал Орлов.

    Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1.

    Источник: Sport24

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    11.09.2018 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:04

      Конечно такого результата не ожидал никто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 сентября 2018, 09:28

      Молодцы, так держать. Резерв не подвел.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:16

      Флюгером по жизни удобно быть. Всегда смотрят откуда и куда дует ветер перемен. Всегда можно в воздухе переобуться и стать в стройные ряды шагающих верной дорогой...

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