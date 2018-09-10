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    «Рубин» прокомментировал отсутствие своих игроков в составе сборной с помощью героя Траволты из «Криминального чтива»

    «Рубин» прокомментировал стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чехией, в который не вошел ни один футболист казанцев.

    В своем твиттере «Рубин» опубликовал видео с одним из героев известного голливудского фильма «Криминальное чтиво»: персонаж Джона Траволты в недоумении оглядывается по сторонам, разводя руки.

    Встреча Россия – Чехия состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.09.2018 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 сентября 2018, 10:02

      провокационный вопрос какой то..((рубиновские хоть заменяют..из других команд ваще ни где нет..

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 11 сентября 2018, 07:48

      Не стоило так уж драмматизировать) Замена-то исправила положение дел)

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 сентября 2018, 18:58

      коновалова, сорокина и цалагова.....какой смысл фернандеса и черышева в товарнике дрочить?...и так все ясно

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 сентября 2018, 18:36

      А кого оттуда брать?

      3
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