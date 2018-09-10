«Рубин» прокомментировал отсутствие своих игроков в составе сборной с помощью героя Траволты из «Криминального чтива»

«Рубин» прокомментировал стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Чехией, в который не вошел ни один футболист казанцев.
В своем твиттере «Рубин» опубликовал видео с одним из героев известного голливудского фильма «Криминальное чтиво»: персонаж Джона Траволты в недоумении оглядывается по сторонам, разводя руки.
Встреча Россия – Чехия состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Рубин»