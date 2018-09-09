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    Черчесов: «Мы не сборная Москвы. Все люди страны хотят видеть команду»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает правильным решением проводить матчи национальной команды в разных городах страны.

    В понедельник, 10 сентября, россияне сыграют в товарищеской встрече с Чехией. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

    «Мы не сборная Москвы, все люди страны хотят видеть команду. Чемпионат мира только закончился, мы хотели бы себя показать в других городах.

    Другое дело, у нас есть «Лужники» – это наша футбольная Мекка. После жеребьевки Евро-2020 будем смотреть. Понятно, что и в «Лужниках» мы тоже будем играть», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    09.09.2018 14:50
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