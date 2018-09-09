Черчесов: «Мы не сборная Москвы. Все люди страны хотят видеть команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает правильным решением проводить матчи национальной команды в разных городах страны.

В понедельник, 10 сентября, россияне сыграют в товарищеской встрече с Чехией. Игра состоится в Ростове-на-Дону.

«Мы не сборная Москвы, все люди страны хотят видеть команду. Чемпионат мира только закончился, мы хотели бы себя показать в других городах.

Другое дело, у нас есть «Лужники» – это наша футбольная Мекка. После жеребьевки Евро-2020 будем смотреть. Понятно, что и в «Лужниках» мы тоже будем играть», – сказал Черчесов.