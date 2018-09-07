Лига наций. Сборная России в гостях победила Турцию

В матче 1-го тура Лиги наций сборная России в гостях победила Турцию – 2:1. Голы в составе россиян забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

Следующий матч сборная России проведет 10 сентября против Чехии.

Лига наций. Лига B. Группа 2. 1-й тур

Турция – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 13; 1:1 – Азиз, 42; 1:2 – Дзюба, 49.

Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз (Айхан, 46), Йокушлу, Сeюнджю, Язиджи (Озякуп, 57), Топал (Малли, 71), Ундер, Чалханоглу, Тосун.

Россия: Лунев, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов (Рауш, 82), Фернандес, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Зобнин, Черышев (Ионов, 79), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Озбайраклы, 38 – Кудряшов, 58; Дзюба, 90.

Турнирная таблица Лиги наций

Главные выводы по матчу Турция – Россия