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    Лига наций. Сборная России в гостях победила Турцию

    В матче 1-го тура Лиги наций сборная России в гостях победила Турцию – 2:1. Голы в составе россиян забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

    Следующий матч сборная России проведет 10 сентября против Чехии.

    Лига наций. Лига B. Группа 2. 1-й тур

    Турция – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Черышев, 13; 1:1 – Азиз, 42; 1:2 – Дзюба, 49.

    Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз (Айхан, 46), Йокушлу, Сeюнджю, Язиджи (Озякуп, 57), Топал (Малли, 71), Ундер, Чалханоглу, Тосун.

    Россия: Лунев, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов (Рауш, 82), Фернандес, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Зобнин, Черышев (Ионов, 79), Ерохин, Дзюба.

    Предупреждения: Озбайраклы, 38 – Кудряшов, 58; Дзюба, 90.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 23:40
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    Комментарии80
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 14:41

      Для игры на выезде сыграли достойно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 сентября 2018, 09:42

      Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2018, 09:30

      Порадовало, что игроки не жались к своим воротам. Это что-тоновое в нашей команде. Впервые с ЧМ-1986 года.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > +50/-50 8 сентября 2018, 09:46

      ты второй тайм вообще видел?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 8 сентября 2018, 09:05

      Молодцы!!! Лунев, Фернандес, Черышев, Дзюба, да и все молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Varzob 8 сентября 2018, 08:57

      Молодцы. Хороший матч. Фернандес молодчина. Все играли отлично. Но Кудряшов опять играл плохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 8 сентября 2018, 08:56

      С большим трудом, но молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 8 сентября 2018, 08:48

      +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 8 сентября 2018, 08:14

      Спасибо полевым игрокам за первый тайм и Лунёву за второй! С победой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 сентября 2018, 07:55

      Хороший матч, парни старались, что главное. Турки теперь не соперник, как впрочем и много других команд. Есть уверенность в сборной! Ура!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 8 сентября 2018, 07:39

      второй гол халявный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vodomut 8 сентября 2018, 08:34

      Даже Дзюба сначала остановился, а потом услышал, что
      судья не свистнул и пошел дальше. На самом деле он был
      вне игры.

      1
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