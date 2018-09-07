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Лига наций. Сборная России в гостях победила Турцию

7 сентября 2018, 23:40
150

В матче 1-го тура Лиги наций сборная России в гостях победила Турцию – 2:1. Голы в составе россиян забили Денис Черышев и Артем Дзюба.

Следующий матч сборная России проведет 10 сентября против Чехии.

Лига наций. Лига B. Группа 2. 1-й тур

Турция – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 13; 1:1 – Азиз, 42; 1:2 – Дзюба, 49.

Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Азиз (Айхан, 46), Йокушлу, Сeюнджю, Язиджи (Озякуп, 57), Топал (Малли, 71), Ундер, Чалханоглу, Тосун.

Россия: Лунев, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов (Рауш, 82), Фернандес, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Зобнин, Черышев (Ионов, 79), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Озбайраклы, 38 – Кудряшов, 58; Дзюба, 90.

Турнирная таблица Лиги наций

Главные выводы по матчу Турция – Россия

Источник: Бомбардир.ру
Турция Россия
Комментарии (150)
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oyabun
1536352971
Поздравляю всех с тяжёлой трудовой победой! Лунёв Супер! Три сейва минимум совершил. И вообще очень надёжно отстоял.
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deinego77@yandex.ru
1536352996
Здорово!!!!!!!!!!!! Так дальше продолжать!!!! Не останавливаться!!!! В всех с победой!!!!!!!!!!!!
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Yev
1536353032
Молодцы, первый тайм вообще супер, во втором сдали и вышедшие на замену вообще никакие. Артёмка молодец выкладывался на 100%. Россия - вперёд!!!
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Shaitan.
1536353033
Красавцы, наконец-то у нас появилась сборная, за которую хочется болеть. Целых десять лет ждали) Видно что стараются, а не отбывают номер, как раньше. Лунев - лучший!
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3a zenit
1536353120
это то чего все хотели...сборная играет обдуманно и стабильно,почти надёжно.Молодцы.
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alex1951
1536353215
Что главное в этой победе? А то,что дзюбинаторы доказали всей Европе ,что на ЧМ они не шутили и щас ,как бы, Продолжение следует....привыкай Европа)))) Спасибо за игру и тост за вас ! Имею право....
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slavа0508
1536353345
Всё таки лига наций поинтересней чем просто товарняк....не плохое новшество...а нас и парней с победой и дальше расти и прибавлять....
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prezent2017
1536353731
Лунев супер. Три мертвых сейва! Это вам не Гарик-рекордсмен.
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salexeich
1536356572
Спасибо Лунёву, отразил несколько опасных ударов, можно сказать, спас сборную. Отличная замена Акинфееву.
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Krossmen73
1536375364
С почином в Лиге всех!Видно что атмосфера внутри сборной рабочая и без лишних напрягов.Это отражается и на поле.Игра в общем понравилась,особенно в первом тайме.Если бы не запороли реализацию ,то все вопросы о победителе можно было бы и снимать сразу.Линия обороны была по сути новой,поэтому с сыгранностью иногда возникали трудности.Но то что пропускали защитники отлично подчищал Лунёв.Парень просто молодчина!!!Хорошая альтернатива Акинфееву.В общем Стас в очередной раз показал кукиш всем злопыхателям и доказал с парнями что сборная у нас есть и при отсутствии мегазвёзд,очень даже неплохая!!!Ещё раз всех с победой!!!
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