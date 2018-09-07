Впервые за 10 лет в стартовом составе Украины не было ни одного игрока киевского «Динамо»

В прошедший четверг состоялся матч первого тура Лиги наций в группе В, в котором встречались сборные Чехии и Украины. Игра завершилась со счетом 1:2.

В стартовый состав украинской команды вошли шесть игроков «Шахтера» и по одному представителю из луганской «Зари», «Шальке-04», «Вест Хэма», «Гента» и «Генка».

Последний раз сборная Украины выступала без игроков киевского «Динамо» с первых минут против команды Швеции. Та игра состоялась 1 июня 2008 года и завершилась со счетом 1:0.

В матче с Чехией футболист «Динамо» Виктор Цыганков появился на поле лишь на 77-й минуте, выйдя на замену.