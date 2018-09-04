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    Ирландия присоединится к Великобритании в заявке на проведение ЧМ-2030

    Великобритания совместно с Ирландией могут подать заявку на проведение чемпионата мира-2030.

    На международных турнирах выступают четыре сборные из Великобритании: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Совместная заявка с Ирландией поможет решить проблему отсутствия подходящего стадиона для чемпионата мира в Северной Ирландии. В Ирландии таких стадиона два.

    В ФИФА вряд ли согласятся с выходом всех пяти сборных без отбора в финальную часть турнира, даже учитывая применение нового расширенного формата (с 2026 года в финальном турнире будут участвовать 48 команд).

    Источник: Daily Mail

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    04.09.2018 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 сентября 2018, 12:42

      Будет весело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 12:14

      Стало интересно,действительно Ирландия не считается британской страной,отдельное вообще государство оказывается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 12:11

      Нашим болельщикам очень будет трудно визы получить туда,если наши отношения останутся на том же уровне...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 4 сентября 2018, 11:45

      а не много ли они хотят?! по моему мнению ЧМ-2030 должен автоматом пройти в Уругвае. ведь именно там прошел первый ЧМ, и будет лучше если свое 100-летие отметится именно там. плюс Уругвай первый чемпион мира.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > absent32 4 сентября 2018, 12:10

      Вопрос захочет ли Уругвай вкладываться в него...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 сентября 2018, 11:42

      королеву елезавету недавно видели в московском метро вместе с крысами! остров готовят к затоплению...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 сентября 2018, 11:19

      Опа-на!

      0
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