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  • Ирландия присоединится к Великобритании в заявке на проведение ЧМ-2030

Ирландия присоединится к Великобритании в заявке на проведение ЧМ-2030

4 сентября 2018, 11:05
7

Великобритания совместно с Ирландией могут подать заявку на проведение чемпионата мира-2030.

На международных турнирах выступают четыре сборные из Великобритании: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Совместная заявка с Ирландией поможет решить проблему отсутствия подходящего стадиона для чемпионата мира в Северной Ирландии. В Ирландии таких стадиона два.

В ФИФА вряд ли согласятся с выходом всех пяти сборных без отбора в финальную часть турнира, даже учитывая применение нового расширенного формата (с 2026 года в финальном турнире будут участвовать 48 команд).

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Англия Шотландия Уэльс Северная Ирландия Ирландия
Комментарии (7)
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Фотон
1536049183
Опа-на!
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Project Бабангида
1536050543
королеву елезавету недавно видели в московском метро вместе с крысами! остров готовят к затоплению...)
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absent32
1536050728
а не много ли они хотят?! по моему мнению ЧМ-2030 должен автоматом пройти в Уругвае. ведь именно там прошел первый ЧМ, и будет лучше если свое 100-летие отметится именно там. плюс Уругвай первый чемпион мира.
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KOLBIS
1536052309
Нашим болельщикам очень будет трудно визы получить туда,если наши отношения останутся на том же уровне...
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KOLBIS
1536052480
Стало интересно,действительно Ирландия не считается британской страной,отдельное вообще государство оказывается...
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Docentusa
1536054147
Будет весело!
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