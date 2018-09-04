Ирландия присоединится к Великобритании в заявке на проведение ЧМ-2030

Великобритания совместно с Ирландией могут подать заявку на проведение чемпионата мира-2030.

На международных турнирах выступают четыре сборные из Великобритании: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Совместная заявка с Ирландией поможет решить проблему отсутствия подходящего стадиона для чемпионата мира в Северной Ирландии. В Ирландии таких стадиона два.

В ФИФА вряд ли согласятся с выходом всех пяти сборных без отбора в финальную часть турнира, даже учитывая применение нового расширенного формата (с 2026 года в финальном турнире будут участвовать 48 команд).