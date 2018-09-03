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    Семак: «В «Зените-2» усиления точно нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре команды после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Зенит» по европейским меркам, естественно, средняя команда. Испанские, английские клубы могут себе позволить такие трансферы, какие в нашем чемпионате невозможны. Но в российском чемпионате мы, естественно, в числе претендентов на победу.

    В «Зените-2» есть ребята, которых мы можем взять тренироваться, и в некоторых матчах они даже могут выйти, но усиления там точно нет», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 00:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:28

      Откуда же черпать резерв? Вновь легионеры?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:56

      вначале любого молодого игрока нельзя считать усилением, но если ему доверять и давать играть со временем он может стать важным игроком для команды. а то какой тогда смысл во второй команде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 сентября 2018, 06:16

      Зенит-2 вообще не нужен.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5887

      Павелий 3 сентября 2018, 01:56

      Тогда зачем нужен Зенит-2? Зачем надо было вырубать лес в Удельном парке? Зачем было сносить конюшни в Удельном парке?

      6
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Павелий 3 сентября 2018, 12:07

      Щас смысла нет про лес говорить, хотя лес жалко, если в Зените 2 нет усиления значит мертвые тренера там и руководители. Далеко за примерами ходить не нужно, ЦСКА, Краснодар.. почуствуйте разницу между частниками и осваителями каких либо бюджетов..

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 сентября 2018, 01:27

      Вот спрашивается и зачем так пиарили Рибалту...сейчас, после трансферного окна, слова Фурсенко нелепо выглядят...ну в принципе как обычно)))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2018, 00:24

      Зенит-1 тоже надо разгонять

      3
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