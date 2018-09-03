Семак: «В «Зените-2» усиления точно нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре команды после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Зенит» по европейским меркам, естественно, средняя команда. Испанские, английские клубы могут себе позволить такие трансферы, какие в нашем чемпионате невозможны. Но в российском чемпионате мы, естественно, в числе претендентов на победу.

В «Зените-2» есть ребята, которых мы можем взять тренироваться, и в некоторых матчах они даже могут выйти, но усиления там точно нет», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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