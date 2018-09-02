Примера. «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте». Черышев забил гол

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«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Леванте» в матче третьего тура Примеры.
В составе «Леванте» дублем отметился нападающий Рохер Марти. За «Валенсию» забили полузащитники Денис Черышев и Даниэль Парехо с пенальти. Для россиянина это первый гол в нынешнем сезоне.
Чемпионат Испания. Примера. 3-й тур
Леванте – Валенсия – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Марти, 13; 1:1 – Черышев, 16; 2:1 – Марти, 33; 2:2 – Парехо, 51 (с пенальти).
Удаление: Коке, 76 – нет.