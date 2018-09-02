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    Примера. «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте». Черышев забил гол

    «Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Леванте» в матче третьего тура Примеры.

    В составе «Леванте» дублем отметился нападающий Рохер Марти. За «Валенсию» забили полузащитники Денис Черышев и Даниэль Парехо с пенальти. Для россиянина это первый гол в нынешнем сезоне.

    Чемпионат Испания. Примера. 3-й тур

    Леванте – Валенсия – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Марти, 13; 1:1 – Черышев, 16; 2:1 – Марти, 33; 2:2 – Парехо, 51 (с пенальти).

    Удаление: Коке, 76 – нет.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 14:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://cutter.li/iu6hlD

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 сентября 2018, 15:14

      Паршивый старт у Валенсии, если честно - 2 очка в 3-х стартовых матчах((( Вильярреал вообще аж одно набрал))

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 сентября 2018, 15:07

      ))

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 2 сентября 2018, 14:58

      Конечно, было очень жарко, но как-то Денис быстро "сдох", минуте к 55-й уже.

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