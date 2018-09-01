Мещеряков: «Локомотив» взял квалифицированных игроков на приемлемых для нас условиях»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги трансферной кампании клуба.

Этим летом состав москвичей пополнили защитник Бенедикт Хeведес, полузащитники Гжегож Крыховяк и Брайн Идову и нападающие Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов. Помимо этого, «Локомотив» выкупил у «Лилля» права на форварда Эдера.

«Перед началом трансферной кампании мы ставили перед собой определенные цели, а насколько мы достигли этих целей, покажет сезон. Наша трансферная кампания была рассчитана в том числе и под Лигу чемпионов. Но я считаю, что мы взяли квалифицированных игроков на приемлемых для нас условиях.

Был ли «Локомотив» самым активным российским клубом на трансферном рынке? Не могу сказать, это нужно оценивать экспертам. На мой взгляд, те задачи, которые мы перед собой ставили, мы практически выполнили. Всегда хочется большего, но мы живем в определенных условиях», – сказал Мещеряков.