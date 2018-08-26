Лига 1. «Монако» проиграл «Бордо», «Лилль» разгромил «Генгам»

«Монако» проиграл «Бордо» в матче 3-го тура Лиги 1 со счетом 1:2. Дубль в составе «Бордо» оформил форвард Франсуа Камано, у «Монако» забил нападающий Пьетро Пеллегри.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шека, 7; 2:0 – Бамба, 10; 3:0 – Бамба, 73.

Удаление: Кербра, 81.

Бордо – Монако – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Камано (с пенальти), 48; 1:1 – Пеллегри, 63; 2:1 – Камано, 90+3.

Нереализованный пенальти: Калу, 86 – нет.

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