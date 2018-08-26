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    Лига 1. «Монако» проиграл «Бордо», «Лилль» разгромил «Генгам»

    «Монако» проиграл «Бордо» в матче 3-го тура Лиги 1 со счетом 1:2. Дубль в составе «Бордо» оформил форвард Франсуа Камано, у «Монако» забил нападающий Пьетро Пеллегри.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шека, 7; 2:0 – Бамба, 10; 3:0 – Бамба, 73.

    Удаление: Кербра, 81.

    Бордо – Монако – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Камано (с пенальти), 48; 1:1 – Пеллегри, 63; 2:1 – Камано, 90+3.

    Нереализованный пенальти: Калу, 86 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 26 августа 2018, 20:03

      После тотальной распродажи своих лидеров Монако уже совсем не тот.удастся ли Жардиму заново отстроить команду?

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