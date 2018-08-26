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    Шелия, Дивеев, Бизяк – в составе «Уфы» на матч с «Зенитом»; Нету, Набиуллин, Ерохин сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

    «Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев, Салатич, Пауревич, Сысуев, Игбун, Бизияк;

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дзюба, Дриусси.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на уфимском «Нефтянике» в 16:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    26.08.2018 15:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      Nik SM 26 августа 2018, 16:19

      У Уфы состав, под слив матчя. Ясно - понятно. Ну хоть как то бомжам надо помочь.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 августа 2018, 16:03

      Я предполагал, что будет существенная ротация основы и "лавочников" будет намного больше.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 августа 2018, 16:00

      Скамеечники появились у Зени.

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