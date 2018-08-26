Шелия, Дивеев, Бизяк – в составе «Уфы» на матч с «Зенитом»; Нету, Набиуллин, Ерохин сыграют у гостей

У Уфы состав, под слив матчя. Ясно - понятно. Ну хоть как то бомжам надо помочь.
Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Уфой» и «Зенитом».
«Уфа»: Шелия, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев, Салатич, Пауревич, Сысуев, Игбун, Бизияк;
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дзюба, Дриусси.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на уфимском «Нефтянике» в 16:30 по Москве.
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