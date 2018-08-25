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РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Ахматом»

25 августа 2018, 15:56
13

«Урал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче пятого тура РПЛ.

Пропустив в первом тайме от Идриссы Думбия, во второй половине встречи екатеринбуржцы сумели отыграться и вырвать три очка благодаря голам Эрика Бикфалви и Николая Димитрова.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Думбия, 29; 1:1 – Бикфалви, 50; 2:1 – Димитров, 78.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Эль Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл (Иванов, 74), Думбия, Мбенгуе (Раванелли,78).

Предупреждения: Бумаль, 33; Балажиц, 75 – Швец, 32; Исмаэл, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (13)
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МасСуд
1535201916
Ну че дальше??? Дома еле еле в ничью... на выезде стыд да позор....
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slavа0508
1535201970
Уральцев с волевой победой!!!!!!!!!!
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portero
1535202091
Урал с Победой!
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Karpathian
1535202280
Уралу - УРА!
Ответить
KOLBIS
1535202546
Наконец-то,с победой Урал!...
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Dieter Günther Bohlen
1535203920
Классические договорянки Урал-Терек. В лучших традициях РПЛ.
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Sviro
1535214528
Что-то Ахмат не радует. Терек лучше играл. Был у Терека отличный тренер - Черчесов, так Кадырову чем-то не понравился. Вот результат.
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zigbert
1535224524
С первой победой Урал.
Ответить
Чувак-007
1535261444
Болельщиком Ахмата мои искренние сочувствие..!
Ответить
OfaZavr
1535270207
Урал с первой победой в сезоне! молодцы!
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