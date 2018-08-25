РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Ахматом»

«Урал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче пятого тура РПЛ.

Пропустив в первом тайме от Идриссы Думбия, во второй половине встречи екатеринбуржцы сумели отыграться и вырвать три очка благодаря голам Эрика Бикфалви и Николая Димитрова.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Думбия, 29; 1:1 – Бикфалви, 50; 2:1 – Димитров, 78.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Эль Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл (Иванов, 74), Думбия, Мбенгуе (Раванелли,78).

Предупреждения: Бумаль, 33; Балажиц, 75 – Швец, 32; Исмаэл, 71.

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