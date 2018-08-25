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    РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Ахматом»

    «Урал» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче пятого тура РПЛ.

    Пропустив в первом тайме от Идриссы Думбия, во второй половине встречи екатеринбуржцы сумели отыграться и вырвать три очка благодаря голам Эрика Бикфалви и Николая Димитрова.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Думбия, 29; 1:1 – Бикфалви, 50; 2:1 – Димитров, 78.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Эль Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл (Иванов, 74), Думбия, Мбенгуе (Раванелли,78).

    Предупреждения: Бумаль, 33; Балажиц, 75 – Швец, 32; Исмаэл, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 15:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:56

      Урал с первой победой в сезоне! молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 26 августа 2018, 08:30

      Болельщиком Ахмата мои искренние сочувствие..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:15

      С первой победой Урал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 августа 2018, 19:28

      Что-то Ахмат не радует. Терек лучше играл. Был у Терека отличный тренер - Черчесов, так Кадырову чем-то не понравился. Вот результат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 августа 2018, 17:39

      команда на взлет!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 16:32

      Классические договорянки Урал-Терек. В лучших традициях РПЛ.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 августа 2018, 16:15

      С победой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 августа 2018, 16:09

      Наконец-то,с победой Урал!...

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 августа 2018, 16:04

      Уралу - УРА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67326

      portero 25 августа 2018, 16:01

      Урал с Победой!

      4
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