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    Чико: «Против Роналду можно что-то сделать, а против Месси – нереально»

    Защитник «Рубина» Чико рассказал об опыте игры против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Испанец назвал аргентинца более сложным соперником.

    «К счастью, мне довелось сыграть против лучших нападающих мира. Лео Месси, Роналдо «Зубастик», Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Луис Суарес

    Пожалуй, сложнее всего играть против Месси. Когда он идет с мячом, против него очень трудно обороняться.

    Контроль мяча просто невероятный. Мяч как будто на привязи, и когда ты хочешь его выбить, это почти невозможно сделать. Трудно подставить ногу, так как Лео движется вместе с мячом.

    Криштиану более мощный, более атлетичный, но иногда он может отпустить от себя мяч, и можно что-то сделать. Против Месси это нереально», – сказал волжанин.

    Чико переехал в Россию летом.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2018 01:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +706

      111ax 26 августа 2018, 10:04

      вот только на одном контроле мяча не выедешь, особенно показательна разница эффективности двух футболистов по игре в сборных

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 10:36

      В его словах есть доля правды.

      3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 августа 2018, 10:15

      Месси и правда хорош в обводке, жаль что всё реже это делает

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 августа 2018, 10:08

      Ой, ладно...

      2
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      Рейтинг: +161

      Лошак 25 августа 2018, 08:45

      Роналду, Мэсси... Мбаппе вот будущее.

      0
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