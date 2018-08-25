Чико: «Против Роналду можно что-то сделать, а против Месси – нереально»

Защитник «Рубина» Чико рассказал об опыте игры против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Испанец назвал аргентинца более сложным соперником.

«К счастью, мне довелось сыграть против лучших нападающих мира. Лео Месси, Роналдо «Зубастик», Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Луис Суарес…

Пожалуй, сложнее всего играть против Месси. Когда он идет с мячом, против него очень трудно обороняться.

Контроль мяча просто невероятный. Мяч как будто на привязи, и когда ты хочешь его выбить, это почти невозможно сделать. Трудно подставить ногу, так как Лео движется вместе с мячом.

Криштиану более мощный, более атлетичный, но иногда он может отпустить от себя мяч, и можно что-то сделать. Против Месси это нереально», – сказал волжанин.

Чико переехал в Россию летом.