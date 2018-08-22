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    Мак: «Зенит» хочет продолжить в том ключе, в котором начал. Я про 8:1 с Минском»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мольде».

    «Это матч Лиги Европы. И мы хотим продолжить в том ключе, в котором начали. Я про 8:1 с Минском. «Мольде» я не знаю. Но мы отнесемся к сопернику со всей серьезностью. Мы не должны допустить осечки. Наша цель – групповой этап Лиги Европы», – сказал Мак.

    Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    22.08.2018 18:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 19:19

      такую осечку больше ни в коем случае нельзя допускать, в этот раз может не получиться отыграться. удачи в играх с Мольде!

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 августа 2018, 18:39

      ребят, не надо эйфории, просто пройдите в ЛЕ

      3
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 22 августа 2018, 18:38

      Не, Роберт, нам 8:1 не надо. Нужен выход в плей -офф ЛЕ. Для этого нужно завтра выиграть дома, не потеряв игроков и не проиграть в гостях.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 18:28

      Про 8:1 надо забыть. Здесь надо постараться выиграть с разницей в два, три мяча и не пропустить в свои ворота. Скандинавы играют строго, цепко и жёстко тут навалом и забросами на столбов не обыграть с крупным счётом.

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