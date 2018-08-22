Мак: «Зенит» хочет продолжить в том ключе, в котором начал. Я про 8:1 с Минском»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мольде».

«Это матч Лиги Европы. И мы хотим продолжить в том ключе, в котором начали. Я про 8:1 с Минском. «Мольде» я не знаю. Но мы отнесемся к сопернику со всей серьезностью. Мы не должны допустить осечки. Наша цель – групповой этап Лиги Европы», – сказал Мак.

Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.