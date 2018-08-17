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    «Реал» готов потратить большие деньги на покупку нападающего до закрытия трансферного окна

    После поражения в Суперкубке УЕФА от «Атлетико» (2:4, д.в.) президент «Реала» Флорентино Перес намерен купить нападающего.

    Он готов приобрести игрока атаки за большую, но не сумасшедшую цену.

    В шорт-листе мадридцев – Тимо Вернер («РБ Лейпциг), Мауро Икарди («Интер») и Родриго («Валенсия»).

    Приоритетным вариантом для главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги будет Родриго, с которым специалист работал в сборной Испании. «Валенсия» требует за футболиста 80 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    17.08.2018 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 августа 2018, 18:01

      Реалу нужен топ игроки как Азар, остальных играков надо просто удержать,а то Реалу копец

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 августа 2018, 15:53

      Мда. Икарди только если модрич перейдет в интер, по другому никак это стопудова. А только кто заменит модрича? ах да, идиоты же отдали ковачича в аренду, и взяли нахер не нужного куртуа, ну че, зато 4 вратаря теперь, и 4 игрока центра) иско.кроос.каземиро и будет себальос - который и будет вместо модрича в основе играть, пороть и постоянно фолить. ММ прекрасно

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 17 августа 2018, 14:57

      О боже ! Только не это. Своего воспитанника за 80 мил. Зачем ? За што (((
      Перес, это фиаско .... Такой же как и Федя Смолов только в 10 раз дороже будет (((

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