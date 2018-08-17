«Реал» готов потратить большие деньги на покупку нападающего до закрытия трансферного окна

После поражения в Суперкубке УЕФА от «Атлетико» (2:4, д.в.) президент «Реала» Флорентино Перес намерен купить нападающего.

Он готов приобрести игрока атаки за большую, но не сумасшедшую цену.

В шорт-листе мадридцев – Тимо Вернер («РБ Лейпциг), Мауро Икарди («Интер») и Родриго («Валенсия»).

Приоритетным вариантом для главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги будет Родриго, с которым специалист работал в сборной Испании. «Валенсия» требует за футболиста 80 миллионов евро.