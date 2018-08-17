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  • Навас: «После обидного поражения от «Зенита» у «Рубина» было не очень хорошее настроение»

Навас: «После обидного поражения от «Зенита» у «Рубина» было не очень хорошее настроение»

17 августа 2018, 08:56
4

Защитник «Рубина» Сесар Навас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу четвертого тура РПЛ против «Ахмата». После трех игр казанцы занимают в таблице восьмое место.

«После обидного поражения от «Зенита» у команды было не очень хорошее настроение, все переживали из-за потери очков. Но нужно отметить, что у нас есть положительная динамика в плане игры. Мы хотим прибавлять и провести хороший сезон.

Сейчас команда готовится к предстоящему выездному матчу. Все сконцентрированы на игре с «Ахматом». Мы думаем о том, как можно улучшить игру и хорошо сыграть против будущего соперника.

РПЛ на данный момент очень сложный чемпионат. Каждый соперник несет опасность и практически каждый коллектив способен преподнести сюрприз как в плане игры, так и результата. Команда из Грозного не исключение», – считает Навас.

Матч четвертого тура РПЛ «Ахмат» – «Рубин» пройдет в субботу, 18 августа, в 21:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Ахмат Навас Сесар
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1534485995
Проиграть " Зениту" игравшему вдесятером 0:1 не обидно. Вот 1:8..., а могло быть намного больше, ставь свистун все пенальти и реализуй хотя бы половину моментов Ерохин, Заболотный и Дриусси. Но и так полную авоську картошки отгрузили бульбашам. Впредь не будут злословить...
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Denis SPb
1534486409
Успехов!!!! Не расстраиваться и двигаться дальше! Всё получится!!!
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prezent2017
1534487936
Почему обидного, а не героического? Зенит давил весь матч и очень вам повезло, что 8 не вкатил.
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zigbert
1534488883
У Зенита с Семаком уже есть несколько побед на "характере" и матч с Рубином один из них.
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