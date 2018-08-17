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    Навас: «После обидного поражения от «Зенита» у «Рубина» было не очень хорошее настроение»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу четвертого тура РПЛ против «Ахмата». После трех игр казанцы занимают в таблице восьмое место.

    «После обидного поражения от «Зенита» у команды было не очень хорошее настроение, все переживали из-за потери очков. Но нужно отметить, что у нас есть положительная динамика в плане игры. Мы хотим прибавлять и провести хороший сезон.

    Сейчас команда готовится к предстоящему выездному матчу. Все сконцентрированы на игре с «Ахматом». Мы думаем о том, как можно улучшить игру и хорошо сыграть против будущего соперника.

    РПЛ на данный момент очень сложный чемпионат. Каждый соперник несет опасность и практически каждый коллектив способен преподнести сюрприз как в плане игры, так и результата. Команда из Грозного не исключение», – считает Навас.

    Матч четвертого тура РПЛ «Ахмат» – «Рубин» пройдет в субботу, 18 августа, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.08.2018 08:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:54

      У Зенита с Семаком уже есть несколько побед на "характере" и матч с Рубином один из них.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:38

      Почему обидного, а не героического? Зенит давил весь матч и очень вам повезло, что 8 не вкатил.

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 августа 2018, 09:13

      Успехов!!!! Не расстраиваться и двигаться дальше! Всё получится!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 09:06

      Проиграть " Зениту" игравшему вдесятером 0:1 не обидно. Вот 1:8..., а могло быть намного больше, ставь свистун все пенальти и реализуй хотя бы половину моментов Ерохин, Заболотный и Дриусси. Но и так полную авоську картошки отгрузили бульбашам. Впредь не будут злословить...

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