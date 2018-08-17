Навас: «После обидного поражения от «Зенита» у «Рубина» было не очень хорошее настроение»

Защитник «Рубина» Сесар Навас рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу четвертого тура РПЛ против «Ахмата». После трех игр казанцы занимают в таблице восьмое место.

«После обидного поражения от «Зенита» у команды было не очень хорошее настроение, все переживали из-за потери очков. Но нужно отметить, что у нас есть положительная динамика в плане игры. Мы хотим прибавлять и провести хороший сезон.

Сейчас команда готовится к предстоящему выездному матчу. Все сконцентрированы на игре с «Ахматом». Мы думаем о том, как можно улучшить игру и хорошо сыграть против будущего соперника.

РПЛ на данный момент очень сложный чемпионат. Каждый соперник несет опасность и практически каждый коллектив способен преподнести сюрприз как в плане игры, так и результата. Команда из Грозного не исключение», – считает Навас.

Матч четвертого тура РПЛ «Ахмат» – «Рубин» пройдет в субботу, 18 августа, в 21:30 по московскому времени.