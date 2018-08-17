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    Жена Вернблума: «Не могу дождаться, чтобы начать новую жизнь в Салониках»

    Супруга экс-футболиста ЦСКА и сборной Швеции Понтуса Вернблума прокомментировала трансфер мужа в греческий ПАОК.

    «Наконец-то официально! Так счастлива за тебя. Не могу дождаться, чтобы начать новую жизнь в Салониках», – написала Нина Вернблум в инстаграме.

    Ранее сообщалось, что футболист может отказаться от предложения ПАОКа из-за жены. Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул армейцев после завершения срока контракта.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.08.2018 07:42
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 14:03

      вот все таки я рада, что дочь хочет замуж за футболиста...будет ему потом указывать, значитца так, играешь за Россию, берешь гражданство, переходишь в ЦСКА ну и т.п.))) может личный вклад внесет в развитие нашего футбола))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      FRZZ 17 августа 2018, 12:38

      Она русская?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:13

      правда что-ли? а вокруг ходила совсем другая информация))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:41

      Жена рулит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 08:34

      А так не хотелось в Грецию. Хотелось опять в Москву. Эх, Нинка, Нинка...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 07:57

      Когда Понтус играл в ЦСКА про Нинку и не слышно было, а теперь звезда интернета и наших около спортивных СМИ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 августа 2018, 07:55

      ох, уж эти жены...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko > bolela_16 17 августа 2018, 08:03

      Ниче не поделаешь. Семья и ее комфорт важнее

      2
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