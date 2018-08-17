Жена Вернблума: «Не могу дождаться, чтобы начать новую жизнь в Салониках»

вот все таки я рада, что дочь хочет замуж за футболиста...будет ему потом указывать, значитца так, играешь за Россию, берешь гражданство, переходишь в ЦСКА ну и т.п.))) может личный вклад внесет в развитие нашего футбола))))
Супруга экс-футболиста ЦСКА и сборной Швеции Понтуса Вернблума прокомментировала трансфер мужа в греческий ПАОК.
«Наконец-то официально! Так счастлива за тебя. Не могу дождаться, чтобы начать новую жизнь в Салониках», – написала Нина Вернблум в инстаграме.
Ранее сообщалось, что футболист может отказаться от предложения ПАОКа из-за жены. Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Этим летом он покинул армейцев после завершения срока контракта.